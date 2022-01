Home

Sgambatura cani in sicurezza, la lettera a Salvetti

31 Gennaio 2022

La domanda dei volontari Alca al primo cittadino

Livorno 31 gennaio 2022

La Lettera –

L’associazione Alca da me rappresentata, torna a chiederle, dott. Salvetti, una risposta in merito al quesito da noi posto più volte in questo mese

Vorremo sapere se il terreno boschivo adiacente al canile pubblico dove vengono mandati i volontari a sgambare con i cani del canile pubblico, sia terreno comunale e Quali garanzie offra questo spazio boschivo a noi volontari…….

La domanda che reiteriamo nasce dall’aver constato come volontari che il terreno non solo non è recintato ma, abbiamo il sospetto che sia terreno di caccia, oltre al fatto che tale bosco, come affermato dai gestori della cooperativa è frequentato da altri cani liberi

Noi come Alca abbiamo sospeso la nostra opera di volontariato in attesa di una sua risposta che ad oggi non è arrivata.

Chiediamo solo di sapere quale sicurezza ci sia per noi volontari nel percorrere insieme ad un cane quel territorio.

Lo chiediamo ancora ed ancora, sperando che lei voglia infrangere questo muro di silenzio, in modo da permettere a noi volontari Alca di tornare in sicurezza a fare volontariato.

Cordiali saluti.

La Presidente pro tempore ALCA dr.Giovanna Giusti

