Home

Politica

Sicurezza in Garibaldi, centrodestra in “disaccordo” FdI: “Forza Italia preferisce attaccare gli alleati”

Politica

22 Agosto 2025

Sicurezza in Garibaldi, centrodestra in “disaccordo” FdI: “Forza Italia preferisce attaccare gli alleati”

Livorno 22 agosto 2025 Sicurezza in Garibaldi, centrodestra in “disaccordo” FdI: “Forza Italia preferisce attaccare gli alleati”

La sicurezza a Livorno è oggi il problema più sentito dai cittadini. I dati, confrontati con quelli del resto d’Italia, lo confermano chiaramente. Eppure, la risposta della politica e delle istituzioni locali è sempre la stessa: “sono solo percezioni”.

In piazza Garibaldi la situazione è diventata addirittura grottesca: per anni le famose baracchine non sono servite a nulla, se non a fungere da rifugio e nascondiglio per gli spacciatori.

Quelle strutture rappresentano il simbolo del fallimento dell’approccio della sinistra in tema di sicurezza, affrontato con “lucine, caramelle e gessetti colorati” invece che con più forze dell’ordine sul territorio. Un buonismo che, a distanza di anni, si è rivelato non solo inutile, ma anche dannoso.

Da tempo chiediamo con forza due interventi fondamentali: l’impiego dell’esercito per presidiare, non solo piazza Garibaldi, ma tutta l’area circostante e la rimozione delle baracchine, misura che da sola non basta, ma che è condizione minima per restituire dignità a quella piazza.

I cittadini che ci contattano sono sempre più preoccupati e sempre più disperati. La loro è una paura reale e giustificata, non è una “percezione”, come sostiene il sindaco Salvetti. È questo il vero polso della situazione e noi, come consiglieri comunali, dobbiamo farci carico delle vere necessità dei nostri concittadini.

A differenza di altri, noi non siamo chiusi nel Palazzo, ma siamo ben presenti per le strade e le piazze della nostra città. Moralmente non possiamo rimanere insensibili ai problemi.

Non ci sorprende l’ennesimo attacco di Forza Italia, che non colpisce tanto noi, quanto i cittadini e le loro richieste di aiuto. Da tempo assistiamo a un atteggiamento ricorrente: Forza Italia preferisce attaccare gli alleati, piuttosto che disturbare la sinistra. Come in un videogioco, sembra che la priorità sia “fare a gara” con noi a chi abbatte più baracchine. Ma la sicurezza non è un gioco.

All’onorevole Tenerini rivolgiamo un appello chiaro: non si occupi solo delle piscine, ma anche e soprattutto della sicurezza di Livorno. Anche se non ci abita, questa città ha contribuito a eleggerla e ha diritto alla sua attenzione.

L’on. Tenerini, non soltanto non abita a Livorno, ma temiamo che non frequenti molto neanche il Parlamento, altrimenti saprebbe che il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sta spendendo tantissimo sul tema della sicurezza e della lotta all’illegalità.

Proprio pochi minuti fa, Giorgia Meloni ha dichiarato che: “in uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità”. Di conseguenza, le istituzioni, anche quelle locali, devono fare in modo che la legge venga rispettata “sempre e ovunque” perché “questa è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti” – anche queste, on. Tenerini, sono parole del nostro Presidente del Consiglio. E’ quanto dichiarato in una nota dai consiglieri comunali di Frarelli d’Italia in risposta all’articolo di Tenerini

Sicurezza in Garibaldi, centrodestra in “disaccordo” FdI: “Forza Italia preferisce attaccare gli alleati”