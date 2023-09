Home

6 Settembre 2023

Livorno 6 settembre 2023 – Sicurezza, Potenti (Lega): “A Livorno cittadini contro occupazioni abusive. Il Comune dov’è?”

“Presenterò un’interrogazione parlamentare sui fatti avvenuti nei giorni precedenti a via di Salviano, a Livorno.

Nell’area, infatti, si è sfiorato lo scontro fisico tra i residenti ed un gruppo di occupanti abusivi che avevano preso possesso per l’ennesima volta illegalmente di un alloggio popolare.

Il senso civico dei cittadini ha portato ad una reazione che ha evitato una nuova occupazione abusiva perpetrata da famiglie rom che all’interno dell’appartamento avrebbero introdotto anche materiale in ferro con conseguente pericolo, oltre che disturbo della quiete pubblica, per il vicinato.

Non deve essere la cittadinanza a fare giustizia da sola di fronte a questi soprusi ma l’amministrazione comunale che dovrebbe vigilare per prevenire queste situazioni di illegalità come correttamente sottolineato dal consigliere comunale della Lega Carlo Ghiozzi ed il segretario locale Michele Gasparri giunti sul post per un sopralluogo.

L’auspicio è che l’appartamento di via di Salviano possa essere risparmiato da nuovi assalti illegali e che, in generale, il Comune si preoccupi più diligentemente di procedere agli sgomberi e alla prevenzione delle realtà di illegalità”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega

