Home

Cronaca

Sicurezza, Potenti (Lega): Distrutta cella alle Sughere, è emergenza detenuti con problemi psichici

Cronaca

16 Novembre 2023

Sicurezza, Potenti (Lega): Distrutta cella alle Sughere, è emergenza detenuti con problemi psichici

Livorno 16 novembre 2023 – Sicurezza, Potenti (Lega): Distrutta cella alle Sughere, è emergenza detenuti con problemi psichici

“La distruzione di una cella da parte di un detenuto di origini africane con problemi psichiatrici alle Sughere di Livorno rinnova la preoccupazione, più volta manifestata dalle sigle sindacali e da me personalmente portata in Parlamento con diverse interrogazioni, della gestione dei detenuti con problemi psichici.

Non si possono ignorare i numeri allarmanti che ci dicono che la percentuale di detenuti con disagio psichiatrico è superiore rispetto a quella presente nella popolazione in generale.

Raccolgo nuovamente il grido di allarme lanciato, stavolta, anche dal direttore della casa circondaria di Livorno e Gorgona, Giuseppe Renna.

Ho per l’effetto presentato un’interrogazione al Ministro Nordio per far luce sull’episodio avvenuto a Livorno e per sollecitare interventi a tutela della sicurezza degli agenti penitenziari e degli stessi detenuti”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro II Commissione Giustizia”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin