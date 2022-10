Home

Cronaca

Sicurezza sul lavoro come materia di studio a scuola, la soddisfazione di Cgil

Cronaca

8 Ottobre 2022

Sicurezza sul lavoro come materia di studio a scuola, la soddisfazione di Cgil

Livorno, 8 ottobre 2022

Apprendiamo con piacere dalla stampa che il tema della sicurezza sul lavoro sarà inserito nell’anno scolastico in corso tra le materie di studio del primo biennio dell’Isis Buontalenti Cappellini Orlando.

Si tratta di una notizia importante, che accogliamo con soddisfazione.

Cgil ed Flc-Cgil si battono ormai da anni per far diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro anche all’interno delle scuole cittadine.

La richiesta di organizzare su questo tema delicato un progetto educativo sperimentale a beneficio degli studenti livornesi l’avevamo lanciata, insieme ad altri sindacati, circa un anno fa, nell’ambito del tavolo del Patto locale per la formazione.

Siamo felici che dalle parole si sia passati ai fatti. Ringraziamo pertanto tutte le parti in causa per aver raccolto la nostra proposta e per aver lavorato con serietà e determinazione affinchè questo progetto potesse esser realizzato.

L’auspicio è che in futuro un numero sempre maggiore di scuole aderisca a progetti simili: per contribuire a diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici possono infatti giocare un ruolo determinante.

Ci auguriamo che questo progetto possa esser replicato anche in altre parti d’Italia. Sul tema della formazione e della sicurezza sul lavoro si può e si deve fare di più.

Ci sono molti aspetti del rapporto tra il mondo dell’istruzione e quello dell’occupazione che andrebbero rivisti, uno su tutti la cosiddetta alternanza scuola – lavoro:

le tragiche morti di studenti avvenuti nell’ambito di questa cornice sono ancor più inaccettabili. C’è molto da fare.

La battaglia per la sicurezza sul lavoro rappresenta una battaglia di civiltà: per vincerla c’è bisogno del contributo di tutti, nessuno escluso.

Cgil provincia di Livorno

Flc-Cgil provincia di Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin