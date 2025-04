Sindacati uniti contro i consiglieri Perini ed Amadio. “inaccettabili gli attacchi alla dipendente comunale”

Cronaca

17 Aprile 2025

Livorno, 16 aprile 2025Sindacati uniti contro i consiglieri Perini ed Amadio. “inaccettabili gli attacchi alla dipendente comunale”

Gli attacchi dei consiglieri comunali Marcella Amadio e Alessandro Perini ai danni di una dipendente del Comune sono inaccettabili e gravi.

La lavoratrice si era limitata a scrivere un banale commento (incisivo ma assolutamente non ingiurioso) sul post di un quotidiano online riguardante le offese di Amadio ai danni del sindaco Luca Salvetti.

I dipendenti comunali non sono lavoratori di serie B e dunque possono aver la facoltà – così come tutti i cittadini – di criticare liberamente l’operato dei politici. Ci preme evidenziare come un giudizio negativo di un dipendente del Comune nei confronti di un consigliere comunale non possa essere considerato come un insulto nei confronti del proprio datore di lavoro, ossia l’amministrazione comunale: tutto ciò lo precisa in maniera dettagliata la sentenza 1301/2021 del Tribunale del lavoro di Torino.

Perini ha pesantemente attaccato sui social la lavoratrice, rendendo addirittura noto il nome della dipendente e aggiungendo una sua foto. Un comportamento inaccettabile, sanzionabile per legge. Come organizzazioni sindacali mettiamo a disposizione della dipendente i nostri uffici legali per valutare la strada più opportuna da percorrere.

Riteniamo inoltre inaccettabile che un dipendente possa ricevere la visita durante l’orario di lavoro da parte di 2 consiglieri (nel caso specifico gli stessi Perini e Amadio) per ragioni non legate al loro mandato: non è possibile che i consiglieri comunali si possano aggirare per gli uffici del Comune senza sottostare ad alcun controllo. Quello che è accaduto nei giorni scorsi ai danni della dipendente non è tollerabile: il comportamento di Perini e a maggior ragione di Amadio dev’esser perciò fermamente condannato e stigmatizzato.

Riteniamo infine opportuno – anche alla luce di quanto avvenuto nei giorni scorsi – che l’amministrazione comunale introduca un codice deontologico per consiglieri e assessori comunali.

E’ quanto dichiarano:

Letizia Carmignani (Fp-Cgil)

Rosa Distaso (Uil-Fpl)

Daniela Armani (Cisl-Fp)