Home

Cronaca

Aree pubbliche

Smottamenti a Limoncino, transennato tratto di strada

Aree pubbliche

29 Febbraio 2024

Smottamenti a Limoncino, transennato tratto di strada

Intervento a Limoncino, smottamento lungo la strada: Provincia, Protezione Civile e Consorzio di bonifica in azione

Livorno 29 febbraio 2024 – Smottamenti a Limoncino, transennato tratto di strada

Ieri sera, un’immediata risposta delle autorità locali è stata richiesta a seguito di uno smottamento di terreno segnalato lungo via della Valle Benedetta dopo le forti piogge cadute durante l’allerta arancione.

Le istituzioni coinvolte; la Provincia, la Protezione Civile e il Consorzio di bonifica delle colline livornesi, sono intervenute prontamente per valutare la situazione e adottare misure di sicurezza.

I tecnici delle istituzioni preposte si sono recati sul posto intorno alle ore 19:00 di ieri, in risposta alla segnalazione dello smottamento di terreno tra la strada e l’argine del rio. Nonostante il buio avesse reso difficile valutare appieno l’entità del cedimento del terreno, è stata presa la decisione di transennare un tratto di strada lungo la carreggiata per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un secondo sopralluogo di ispezione è stato programmato per questa mattina, al fine di valutare con la luce naturale la reale situazione e prendere i provvedimenti necessari per mettere in sicurezza l’area interessata dallo smottamento.

Davide, un residente del quartiere, ha commentato la situazione, esprimendo preoccupazione per gli eventi accaduti nelle vicinanze della sua abitazione. Ricordiamo infatti che Davide il 4 novembre 2023 ha subito dei danni a seguito dell’esondazione del rio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin