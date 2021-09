Home

Solidarietà: anziano non mangiava da giorni, una donna regala cospicua spesa

6 Settembre 2021

Livorno 6 settembre 2021

Anziano senza cibo: dopo l’aiuto della polizia scatta la solidarietà arrivano generi alimentari

La Polizia di Stato è intervenuta è intervenuta il 24 agosto per aiutare un anziano di 86 anni non autosufficiente che non mangiava da giorni

I poliziotti di loro iniziativa hanno provveduto all’acquisito di una spesa alimentare utile a garantire il sostentamento dell’uomo per alcuni giorni e, appena rientrati nell’abitazione, si erano messi a cucinargli un pasto caldo che l’anziano consumava servito dagli agenti

Per l’anziano Alfredo è scattata la solidarietà, la Questura di Livorno comunica che una donna ha donato una cospicua spesa all’86enne

La questura di Livorno ringrazia la Sig.ra Paola (nome di fantasia) che nel ci ha fatto recapitare una cospicua spesa di generi alimentari e non per il Sig. Alfredo.

I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale hanno consegnato subito dopo la spesa,cogliendo l’occasione di regalare un po di compagnia ad Alfredo.

Questi sono i gesti che fanno bene al cuore a chi li fa ed a chi li riceve

