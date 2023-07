Home

Sorgente risponde a FdI: “incapacità nel selezionare la propria classe dirigente, si consiglia al partito della Meloni di non presentarsi alle amministrative”

25 Luglio 2023

Livorno 25 luglio 2023

La risposta di Stella Sorgente M5S a quanto dichiarato da Giacomo Lensi (FdI):Lensi (FdI) a Sorgente: ” M5S campione di pezzi nazionali e in politica locale”

“Ci sono voluti giorni per riprendermi dalla lettura della replica di tale Giacomo Lensi, che scopro essere Presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

È stata dura infatti decifrare un qualsivoglia messaggio politico in tale intervento, scritto peraltro in un italiano molto faticoso.

L’unico vero dato politico che emerge da tale risposta è che il Presidente provinciale dei patrioti al governo del Paese tenta malamente di giustificare la repentina uscita dal partito di Giorgia Meloni dell’ormai fu capogruppo Andrea Romiti, che è stato anche il candidato sindaco di tutto il centrodestra nel 2019 (anche se il buon Lensi omette di ricordarlo).

Qual è la motivazione di tale improvvisa fuga dell’ex candidato sindaco dai meloniani? È su questo che ci dobbiamo concentrare, al netto dei deliri scritti in ostrogoto dal segretario provinciale del noto partito di destra.

La motivazione addotta dal Romiti sarebbe una diversa posizione dei Fratelli d’Itaglia (l’errore è ovviamente voluto) sul conflitto di interessi che affliggerebbe il sindaco Salvetti sulle aree del Nuovo Centro, possedute da un gruppo imprenditoriale appartenente alla famiglia Fremura, che è anche proprietaria di Telegranducato, televisione nella quale il sindaco protempore sarebbe, al momento, dipendente in aspettativa non retribuita.

Questa motivazione sarebbe supportata anche da quanto affermato successivamente dallo stesso sindaco Salvetti in consiglio comunale, dove ha dichiarato di essere stato addirittura chiamato dal partito Fratelli d’Italia che si è scusato per le posizioni a suo tempo assunte dal fuggitivo Romiti.

Prima ancora della dipartita di Romiti avevamo comunque notato, come primo indizio di qualcosa che non andava, una massiccia presenza dei vertici di Fratelli d’Italia alla cena organizzata in Terrazza Mascagni dall’abile Confcommercio, stranamente abbinata ad un’assenza totale dei consiglieri comunali dello stesso partito: mancanza che ci era sembrata abbastanza strana e non certo indice di grande coesione a destra.

Siccome tre indizi fanno una prova (cena in Terrazza con i vertici di FdI senza Romiti, fuoriuscita di Romiti da FdI in polemica per diversa posizione su conflitto interesse di Salvetti, telefonata di FdI a Salvetti per scusarsi per quanto il “terribile” capogruppo avrebbe detto di un sindaco contro il quale fa opposizione da 4 anni); la questione politica è capire i veri moventi che stanno dietro a queste mosse spiazzanti del centrodestra nostrale.

La prima domanda che sorge spontanea intanto è questa

: non sarà mica che Fratelli d’Italia abbia qualche interesse legato al Piano Strutturale e al Piano operativo, tanto da dover correre ai ripari, chiamando addirittura Salvetti per prendere le distanze dal suo ex capogruppo? La situazione risulta infatti talmente paradossale e ridicola che, secondo me, puzza di bruciato a chilometri di distanza.

In attesa di trovare risposte a questa domanda, per il momento comunque mi limiterei a rispondere alle critiche fuori tema ricevute dal Presidente provinciale di Fratelli d’Italia che, per cambiare argomento e sviare l’attenzione da questi temi scottanti, si avventura in una critica del Movimento 5 Stelle, dal nazionale al locale.

Sulle “scie comiche” invocate, secondo lui, da alcuni nostri parlamentari, non sono altro che quelle che ha lasciato con il suo intervento ridicolo.

Per quanto riguarda la nostra presunta futura alleanza a livello locale col PD, basterebbe che Lensi leggesse le dichiarazioni che abbiamo rilasciato in questi ultimi anni per farsi un’idea della situazione, invece di affidarsi alle “voci” che dice di sentire in giro. Altrimenti sembra che faccia proprio come Salvetti che, quando dice una cosa di cui non vuole assumersi le responsabilità e sulla quale intende fare allusioni scomode, ricorre alla formula “mi dicono che…” Come se parlasse al bar e non fosse il sindaco di questa città.

Passando invece ai temi nazionali, sul presunto “scandalo delle indennità parlamentari”, che avrebbe colpito il M5S, ricordiamo che i nostri parlamentari sono gli unici che da anni si decurtano l’indennità e che, con quanto tagliato dalle loro retribuzioni, finanziano progetti di utilità sociale.

Il grosso “scandalo” a cui si riferisce Lensi sembrerebbe essere forse quello relativo ad alcuni nostri ex parlamentari che non si sono decurtati quanto si erano impegnati a tagliare dalla propria indennità e che, per questo, sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle. Che scandalo!!

Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, visto che l’indennità percepita dagli illustri parlamentari di cotanto partito di maggioranza non è assolutamente ridotta, ma anzi si stanno ripristinando pure i vitalizi tagliati dal M5S, suggeriamo di investire almeno una piccola parte di questi lauti stipendi per assumere un ghostwriter, un portavoce che sappia scrivere in un italiano lineare, a supporto del buon Lensi che altrimenti continuerà a deliziarci con tali comunicati in lingue a noi ignote.

Diversamente, si consiglia al partito di Giorgia Meloni di non presentarsi neanche alle elezioni 2024 per manifesta incapacità nel selezionare la propria classe dirigente”

.Firmato Stella Sorgente, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Livorno

