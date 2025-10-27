Sottopasso la Cigna, segnalato e immediatamente ripulito da Aamps
Con una breve nota corredata da immagini, AAMPS/Retiambiente informa che:
a seguito della segnalazione del cittadino, riportata quest’oggi (lun. 27/10/2025) anche da “LivornoPress“, dove in questi giorni qualcuno ha abbandonato un cumulo di rifiuti sulla scalinata; è stato effettuato un sopralluogo dedicato nel sottopasso ferroviario pedonale che collega Via Provinciale Pisana a Via Magri.
Sul posto anche gli Ispettori Ambientali che hanno avviato le indagini per individuare l’eventuale autore dell’abbandono di alcuni sacchi contenenti rifiuti trovati in queste ore.
A seguire l’area è stata ripulita e igienizzata con l’ausilio del mezzo idropulitrice.
Aamps Ringrazia sia il cittadino che il giornalista per il prezioso supporto.