Home

Cronaca

Ambiente

Spazzatura, “nuovi cassonetti e area raccolta in via Enriques”

Ambiente

4 Settembre 2022

Spazzatura, “nuovi cassonetti e area raccolta in via Enriques”

Livorno 4 settembre 2022 – Spazzatura, nuovi cassonetti e area raccolta in via Enriques

La segnalazione, queste sono le foto inviate da Francesco Stefanini chiamato “Mr. Green” e mostrano lo stato di degrado in cui versa via Enriques. Via Enriques è una via destinata da anni a questo tipo di utilizzo e nonostante si siano succedute nel tempo varie amministrazioni comunali il problema non è mai stato risolto alla radice.

L’unica soluzione che viene attuata è la pulizia straordinaria con uomini e mezzi Aamps e che poi pagano i cittadini

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin