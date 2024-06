Home

30 Giugno 2024

Cecina (Livorno) 30 giugno 2024 – Sporco in cucina e blatte morte e vive, chiuso altro locale a Cecina

Dopo la notizia di ieri da parte dei carabinieri della chiusura di una attività di ristorazione a Cecina, i Nas comunicano la chiusura di un altro esercizio sempre per carenze igienico sanitarie

I controlli dei Carabinieri in materia di sicurezza alimentare e rispetto della normativa di settore a tutela della salute pubblica, condotti anche in collaborazione con i Carabinieri dei vari Reparti del Comando Provinciale di Livorno proseguono. Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato ispezioni in diversi quartieri cittadini ad esercizi pubblici di preparazione e somministrazione di alimenti.

Nell’ambito del servizio i carabinieri, a seguito di un controllo effettuato presso un’attività del cecinese, gestito da un 50enne di origini straniere, hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario.

A seguito dei controlli è emerso che i locali cucina e deposito alimenti erano in precarie condizioni igienico sanitarie per sporco pregresso, incrostazioni ed unto sugli impianti ed attrezzature e presenza diffusa di infestanti (blatte) morti e vivi in più punti della pavimentazione.

Pertanto il controllo si è concluso con i provvedimenti sanzionatori a carico del gestore responsabile ammontanti ad euro 1.000.

Nell’ambito del medesimo controllo inoltre, in collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, è stato disposto provvedimento di immediata chiusura e sospensione di autorizzazione alla somministrazione alimenti sino ad avvenuta sanatoria delle criticità.

Analoghi controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.