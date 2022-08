Home

Stagno continuano gli odori di benzina nell’aria

3 Agosto 2022

Collesalvetti (Livorno) 3 agosto 2022 -Stagno continuano gli odori di benzina nell’aria

Continuano da tempo i problemi ambientali per l’abitato di Stagno, frazione del comune di Collesalvetti, un abitato che da anni subisce problemi di polveri, miasmi e rumori. Problemi che abbiamo riscontrato personalmente in più occasioni in loco.

Molti cittadini da mesi ci segnalano persistenti cattivi odori specialmente della tipologia della benzina.

I social locali abbondano di notizie e commenti sul tema.

Le ultime segnalazioni social risalgono all’1 agosto ( vedi screenshot, clicca sulle foto per ingrandire)

La sera del 1 agosto, sera l’unica centralina Arpat a disposizione per gli abitati di Stagno e del Villaggio Emilio ha rilevato un picco in media oraria alle ore 22:00 pari a 8.6 µg/m³ di benzene. http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/rete_monitoraggio/scheda_stazione/LI-ENI-STAGNO

Qui il pdf della pagina di Arpat con tutti i dati relativi al 1 agosto

A detta di molti abitanti di Stagno, il giorno 29 luglio hanno sentito forti odori di benzene nell’aria come mai prima; ma non essendo potuti recarci sul posto non ne abbiamo le prove materiali a conferma. In ogni caso se così non fosse, l’unica centralina di Stagno non ha registrato molti dati nei giorni del 29 e 30 luglio. (vedi ultima pagina del PDF di Arpat). Questo fatto nella popolazione di Stagno non fa altro che alimentare i dubbi ed i sospetti più disparati.

Il benzene è un composto chimico con tossicità certa. https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/acquepotabili/parametri/BENZENE.pdf

I problemi di Stagno e di altre aree nord a Livorno sono noti e ricorrenti tanto che sono finiti anche in Senato

Il 28 luglio, sulle emissioni da attività produttive, cattivi odori e polveri a Stagno è stata anche presentata in Senato richiesta risposta scritta ai Ministri della transizione ecologica e della salute

Il nostro quotidiano esprime la massima solidarietà alla popolazione di Stagno e ai loro gravi e perduranti problemi ambientali, con l’auspicio gli enti preposti possano realmente risolvere questa situazione che perdura da troppo tempo.

