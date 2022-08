Home

14 Agosto 2022

ARPAT – Rete di monitoraggio, stazione LI-ENI-STAGNO Stagno (Collesalvetti, Livorno) 14 agosto 2022 – Stagno e qualità dell’aria, la segnalazione: “Dati contrassegnati con “-” fino alle 23 di oggi 14 agosto, cosa accade? ”

“Stagno, una centralina di controllo dell’aria che guarda al futuro?” E’ quello che si chiedono alcuni residenti di Stagno. Questi cittadini sono preoccupati per i dati della qualità dell’aria e si chiedono cosa stia accadendo alla centralina o al sito internet di Arpat.

Ci segnalano infatti una situazione anomala sui dati orari pubblicati sul sito di Arpat.

Sembrerebbero segnate 55 ore consecutive di un presunto buco on-line sui dati nel monitoraggio per il benzene (dalle ore 01 del 12 agosto 2022), alle ore 08:33 del giorno 14 agosto 2022 (Vedi ultima tabella del pdf allegato, clicca qui); il sito di Arpat presenta on-line già caricate fino alle ore 23 del 14 agosto 2022 le tabelle per le sostanze NO2, SO2, H2S, C6H6. Tutti i dati sono contrassegnati da un valore “-“ come in precedenza già verificatosi per il dato del benzene per il rilevamento avvenuto dopo le ore 01 del giorno 12 agosto 2022.

Le tabelle per le sostanze rilevate NO2, SO2, H2S, C6H6 risultano già caricate fino alle ore 23:00 del 14 agosto 2022 con un potenziale anticipo nella immissione delle tabelle sembrerebbe fino alle 14 ore.

I dati on-line del monitoraggio delle sostanze presenti nell’aria effettuato dalla strumentazione vengono solitamente pubblicati in differita, così come le tabelle degli orari che vengono inserite nel momento della disponibilità del dato.

I dati rilevati dalla centralina ARPAT di Stagno presenti on-line per le date del 12, del 13 e del 14 agosto 2022, non risultano essere convalidati dal sistema risultando ancora in colore marrone e non verde, quindi i dati riportati on-line per questo lasso temporale potrebbero essere soggetti a ulteriori controlli e accertamenti da parte di ARPAT.

La pagina ARPAT dedicata fonte dei dati http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/rete_monitoraggio/scheda_stazione/LI-ENI-STAGNO/dati_orari

Premesso che oggi è domenica, ma soprattutto è anche il 14 agosto, abbiamo provato ugualmente prima di pubblicare questo articolo a chiamare Arpat al numero del centralino per avere dei chiarimenti ma; un disco ci ha risposto: “gli uffici sono chiusi, richiamare durante il normale orario di lavoro”. Dopo Ferragosto proveremo a richiamare

