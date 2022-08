Home

6 Agosto 2022

Stagno non ha pace, altro sforamento di benzene nella notte. Un picco da 8,2

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 6 agosto 2022 – Stagno non ha pace, altro sforamento di benzene nella notte. Un picco da 8,2

Ieri, riferito al 4 agosto, scrivevamo “Continuano gli odori di benzene e uova marce a Stagno” e riportavamo le segnalazioni di molti cittadini degli abitati di Stagno e di Villaggio Emilio. Avevano avvertito forti maleodoranze di benzene misto a l’odore di uova marce, quest’ultimo odore avvertito soprattutto nella parte bassa dell’abitato

Il dato interessante riguardava il benzene ed oggi come si può vedere dalla foto è stato convalidato:

risulta essere pari a 8.4 µg/m³ di media oraria alle ore 5 di mattina del 4 agosto 2022 per poi scendere a 1,5 µg/m³ di media oraria alle ore 6, risalire a 3,5 µg/m³ di media oraria alle ore 7 e scendere a 2,6 µg/m³ di media oraria alle ore 8

Oggi invece, osservando il rilevamento numerico riportato dalla unica centralina ARPAT (vedi immagini) a disposizione per questi due abitati, posizionata a monte di Stagno; si osservano dei dati per il giorno 6 agosto 2022 che potrebbero essere interessanti.

Il benzene risulta essere pari a 2,6 µg/m³ di media oraria alle ore 1 di mattina del 6 agosto 2022 per poi salire a 8,2 µg/m³ di media oraria alle ore 2 e scendere a 3,4 µg/m³ di media oraria alle ore 3.

I dati rilevati della centralina ARPAT di Stagno alle ore 08:20 del giorno 6 agosto 2022 non risultano essere convalidati dal sistema risultando ancora in colore marrone e non verde, quindi potrebbero essere soggetti a ulteriori controlli e accertamenti da parte di ARPAT.

La pagina ARPAT fonte dei dati http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/rete_monitoraggio/scheda_stazione/LI-ENI-STAGNO/dati_orari

