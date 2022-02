Home

7 Febbraio 2022

“Stagno, regno delle disfatture in strada”, la segnalazione

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 7 febbraio 2022

“Stagno, regno delle disfatture in strada”

Il 13 gennaio scrivevamo “Basta procede altri 30-40 metri e si giunge in via Sacco e Vanzetti dove davanti alla pineta ci sono due mezzi bruciati andati a fuoco da circa due mesi e ormai “dimenticati” perchè ancora non rimossi”

A distanza di quasi un mese da quell’articolo la situazione segnalata da un residente di Stagno è sempre la medesima.

Le domande che il residente ci pone e che gli risuonano nella testa sono: “Ma quanto tempo ci vuole prima che l’area sia liberata? Possibile che ci voglia così tanto tempo? Poi a battuta ironica di una persona che ha perso le speranze dice: Secondo me a questo punto se ne sono dimenticati ma quel che è peggio è che la zona non è neppure transennata e da su un’area verde”.

Altra situazione simile la possiamo trove in via Giovanni Verga dove ben tre veicoli risultano nelle condizioni che potete “ammirare” nelle foto qui sotto



Per il residente che ci ha inviato le immagini, Stagno sta diventando una disfattura a cielo aperto, “ci vorrebbero più controlli ma soprattutto celerità nel porre rimedio a certe situazioni di degrado. Non è possibile che la frazione di Stagno venga trascurata così da chi di dovere”

