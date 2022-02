Home

Stagno, una frazione dove i problemi non mancano…

Collesalvetti

18 Febbraio 2022

Stagno, una frazione dove i problemi non mancano…

Stagno (Collesalvetti, Livorno), 18 febbraio 2022

Stagno, una frazione dove i problemi non mancano…

Non solo rifiuti abbandonati ed in aumento negli ultimi mesi, comprese carcasse e mezzi stradali anche bruciati.

Molti lettori della frazione del Comune di Collesalvetti, da mesi ci contattano segnalando buche, dossi e la presenza di tombini malmessi per le strade di Stagno.

Con un primo sopralluogo abbiamo deciso di verificare alcuni tombini che ci sono stati segnalati da più lettori negli ultimi mesi, trovando varie situazioni cui potrebbe essere opportuno intervenire.

Le strade segnalate e verificate con nostre fotografie risultano essere:

Via Aiaccia, Via Ugo La Malfa, Via Karl Marx, Via Alcide de Gasperi, Via Don Giovanni Verità e Via Dante Alighieri.

I tombini esaminati e segnalati presentano: rialzi, avvallamenti, alcuni sono parzialmente smurati, uno sembrerebbe addirittura incrinato!

Avendo ricevuto molte segnalazioni da molti cittadini sia su Stagno che su Guasticce, raccoglieremo il materiale e lo esamineremo, realizzando nei prossimi mesi ulteriori servizi.

