Home

Cronaca

Strade, Tenerini (FI): Il centrosinistra grida al taglio ma non sa spendere. Il Governo premia chi è in grado di spendere

Cronaca

23 Maggio 2025

Strade, Tenerini (FI): Il centrosinistra grida al taglio ma non sa spendere. Il Governo premia chi è in grado di spendere

INFRASTRUTTURE, TENERINI (FI): “ALTRO CHE TAGLI, IL PD STRUMENTALIZZA. LA VERITÀ? PROVINCE INCAPACI DI SPENDERE E GOVERNO CHE RIORDINA PER RIPARTIRE DAVVERO”

Livorno, 23 maggio 2025 Strade, Tenerini (FI): Il centrosinistra grida al taglio ma non sa spendere. Il Governo premia chi è in grado di spendere

Non c’è stato alcun taglio del 70% per la Toscana, come strumentalmente sostiene il Partito Democratico. Siamo di fronte a una classica operazione di mistificazione politica, giocata sui titoli e non sui fatti.

Lo dichiara l’On. Chiara Tenerini, deputata toscana di Forza Italia, replicando alla nota diffusa dai rappresentanti regionali del PD.

Si tratta di una rimodulazione tecnica nell’ambito di un piano pluriennale decennale (2025-2034) di manutenzione delle strade provinciali. Le risorse non sono state tagliate, ma ridistribuite su una scala temporale più lunga e razionale. Il motivo? Nei tre anni precedenti, una quota molto consistente dei fondi è rimasta inutilizzata perché le Province – molte delle quali amministrate proprio dal centrosinistra – non hanno realizzato né rendicontato gli interventi previsti.

Siamo seri: non si possono piangere lacrime di coccodrillo per fondi che non si è stati nemmeno in grado di spendere. Il Governo Meloni sta portando ordine e responsabilità nella gestione delle infrastrutture locali, premiando chi è in grado di programmare e intervenire davvero. E comunque è già previsto un confronto operativo con le Province per monitorare i reali fabbisogni e calibrare al meglio gli interventi futuri.

Meno polemiche e più cantieri aperti: è questo l’unico obiettivo che conta.