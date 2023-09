Home

1 Settembre 2023

Sulla strada giusta, approvati sette nuovi percorsi accessibili per le scuole di quartiere

Primo pacchetto di interventi per il nuovo PEBA

Sette nuovi percorsi accessibili per le scuole di quartiere

Livorno, 1 settembre 2023 –

Sulla strada giusta, l’amministrazione comunale impegnata a risolvere le problematiche per la disabilità.

È stato approvato dalla Giunta comunale il primo pacchetto di interventi relativi al nuovo Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per un valore complessivo di 1,25 milioni di euro. Si tratta di lavori che prevedono la ricostruzione e l’adeguamento dei percorsi pedonali per il collegamento delle scuole di quartiere alle fermate del servizio di trasporto pubblico.

Il cronoprogramma prevede l’apertura dei cantieri entro la fine dell’anno in corso.

Gli interventi, progettati con particolare attenzione verso gli studenti che si recano a scuola, intendono garantire l’accessibilità universale, ovvero a tutti gli utenti della strada, eliminando le barriere che ostacolano le persone con difficoltà motorie o sensoriali.

Nello specifico, questo pacchetto riguarda via Donnini (scuola dell’infanzia “Le Sorgenti”), via Montebello (scuola primaria “Dal Borro”), via Lorenzini (primaria “Collodi”), via Campania (primaria “Gramsci”), piazza San Simone (scuola secondaria di primo grado “Marconi”), via San Gaetano (secondaria di primo grado “Pazzini”), via Targioni Tozzetti e via Cherubini (secondaria di primo grado “Mazzini”).

Per rendersi conto delle difficoltà e delle barriere architettoniche presenti spesso nei percorsi, basta vedere il seguente video girato alle scuole Pazzini il 28 aprile 2023

“ Abbiamo utilizzato le risorse disponibili – spiega l’assessora all’urbanistica e ai lavori pubblici Silvia Viviani – per anticipare la messa in opera del programma di abbattimento delle barriere architettoniche e in attuazione del Piano Operativo. È una scelta importante con la quale diamo sicurezza, accessibilità e decoro alle attrezzature scolastiche integrate negli spazi urbani”.

Un programma, quello approvato dalla Giunta, in linea con gli obiettivi del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) per quanto riguarda i percorsi casa-scuola e che si aggiunge ad altri interventi già realizzati nell’ambito del progetto Mobilità Dolce Integrata (MODÌ). Inoltre, i lavori previsti costituiscono una prima attuazione delle strategie dello sviluppo sostenibile previste nel Piano Operativo adottato, per una città accessibile, inclusiva, dei quartieri e della prossimità. Le scuole, infatti, sono al centro della vita dei quartieri e costituiscono una grande e complessa infrastruttura urbana da cui partire per migliorare la qualità della vita cittadina, come previsto anche dalla Carta della Qualità della Città Pubblica del Comune di Livorno.

