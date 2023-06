Home

“Taxi abusivo” sequestrato, il Consigliere comunale Polas Shabuk: “Mi hanno chiesto un favore, voglio fare ricorso”

14 Giugno 2023

Livorno 14 giugno 2023 – “Taxi abusivo” sequestrato, il Consigliere comunale Polas Shabuk: “Mi hanno chiesto un favore, voglio fare ricorso”

Ieri pubblicavamo un comunicato diffuso dal Comune di Livorno in merito al sequestro di un taxi abusivo e della multa che la municipale aveva effettuato nei confronti del conducente che non era il proprietario del mezzo.

Oggi riceviamo e ripubblichiamo qua sotto il comunicato ricevuto dal Consigliere comunale aggiunto per gli stranieri Sasha Polas Shabuk, proprietario del veicolo sequestrato che è intenzionato a fare ricorso

Secondo quanto dichiara Polas, una famiglia di stranieri stranieri dello Sri Lanka doveva andare all’aeroporto di Pisa e si sono rivolti al rappresentante delle comunità straniere per essere accompagnati.

Il giorno del trasporto verso l’aeroporto però, Polas proprietario del veicolo, impossibilitato ad accompagnarli per via di una visita in ospedale, per non lasciare gli stranieri a piedi e quindi in difficoltà presta l’auto ad un amico chiedendo di fare da accompagnatore.

Il consigliere comunale aggiunto: “mi domando: se qualcuno non ha una macchina e ti chiede il favore di essere accompagnato in aeroporto, non posso fare un favore? L’umanità per il mondo non c’è più”

Polash ha inoltre riscontrato quelle che per lui sono delle irregolarità nel verbale.

Dal momento che non ha effettuato un servizio di taxi abusivo e che il verbale avrebbe delle irregolarità, vuole fare ricorso al verbale per avere giustizia

“IL GIORNO 12/06/2023 ARRIVATO UN FAMILIARE STRANIERI ORIGINE DI SRI LANKA RESIDENTE LIVORNO VIA MADALENA 20, LIVORNO. LORO DOVE ANDARE A PISA AEROPORTO CON TANTO VALIGIE. A ME CHIESTO MIO MACCHINA GRANDE ( 9 POSTI) PER PRESTARE FINO AIRPORTO. COME SONO RAPPRESENTATE DI LORO HO DETTO VA BENE DOMANI MATTINA (13/06/2023 ALLE ORE 9.00) MANDO MIO MACHINA MA LORO METTENO GESOLIO PER ANDARE A PISA. IL GIORNO 13-06-2023 SONO STATO OSPEDALE NON POTEVO ANDARE, HO MANDATO MIO UN AMICO xxxx xxxxx PER ACCOMPANIARE LORO. MATTINA 10.00 POLIZIA MUNICIPALE FERMATO MIO MACCHINA VER PIAZZALE ZARA LIVORNO. HANNO CONTROLATTO TUTTI. FRATEMPO LORO ( FAMILIA) CHIAMATO A ME. SONO ANDATTO LI PER PARLARE CON LORO. QUANDO SONO STATO HO VISTO TRE MACCHINA DI POLIZIA MA DUE ANDATTO VIA SOBITO SENZA PARLARE CON ME. UN ALTRO DUE POLIZIA MI DETTO DOMANI VIENI OFFICIO PER PARLARE. MI HANNO LASCIATO UN VERBALE TI ALLEGO CHE SCRITTO PRIMA, ANCHE SENZA SANZIONE NIENTE LORO ANDATO VIA CON PATENTE DI ZITAROSA. FAMILIA PARTITO CON UN TAXI CHE CHIAMANO LORO PER PARTENZA PISA 12.00

HANNO FATTO SEQUESTRO MIO MACCHINA.

MIO DOMANDA SEI QUALCUNO NON CE MACCHINA PER ANDARE AEROPORTO MI CHIESTO PER FARE UN FAVORE, NON DEVO FARE ???? UMANITÀ PER MONDO NON CE PIU.

HO VISTO IL VERBALE HANNO SCRITTO PRIMA ALTRI NOME ” Hxxxxx , Sxxxxx Axxxxx PAKISTAN …. COME MAI.

VOGLIO FARE RICORSO PER QUESTA VERBALE”.

