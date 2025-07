Home

Tenerini (FI) a Salvetti: "Altro che miracolo livornese, la realtà non si cancella con l'autocelebrazione"

28 Luglio 2025

Tenerini (FI) a Salvetti: "Altro che miracolo livornese, la realtà non si cancella con l'autocelebrazione"

Livorno 28 luglio 2025 Tenerini (FI) a Salvetti: "Altro che miracolo livornese, la realtà non si cancella con l'autocelebrazione"

Ho letto l’intervento del sindaco Salvetti, che elenca con entusiasmo quasi due miliardi di investimenti su Livorno, come se fossimo già in una nuova età dell’oro. Un racconto tanto trionfalistico quanto parziale, che confonde i finanziamenti annunciati con quelli realizzati, e le promesse ripetute con i risultati veri.

Non si governa con gli slogan, e non si rispetta una comunità se si usa la comunicazione come schermo per nascondere i ritardi. È offensivo – non solo scorretto – inserire nella lista degli investimenti il nuovo ospedale, sapendo che:

• il progetto è fermo da anni,

• il finanziamento regionale è stato ritirato e sostituito con un indebitamento con INAIL,

• il cronoprogramma è stato già riscritto tre volte,

• e la Casa di Comunità promessa non ha ancora una sede né un progetto esecutivo.

Altro che successo: questa è la dimostrazione plastica di una gestione sanitaria regionale fallimentare, di cui il sindaco – con il suo silenzio – è stato fin troppo complice. Parlare oggi dell’ospedale come fosse un cantiere già in movimento è un’operazione di maquillage che Livorno non merita.

Allo stesso modo, si citano con leggerezza altri investimenti strategici – dalla Darsena Europa alla raffineria Eni – omettendo che si tratta di operazioni promosse e coordinate da soggetti esterni al Comune: lo Stato, l’Autorità Portuale, l’impresa privata. Dove sono invece le azioni concrete dell’amministrazione comunale? Dove sono i risultati su sicurezza urbana, decoro dei quartieri, trasporto locale, servizi sociali, edilizia popolare?

Se “non si deve fare campagna elettorale”, come scrive Salvetti, allora sia lui il primo a rinunciare ai toni autocelebrativi e alle passerelle estive. Perché c’è qualcosa di più grave che fare opposizione: è raccontare una città che non c’è, per evitare di rispondere su quella reale.

Come Forza Italia continueremo a lavorare per Livorno con serietà, proposte, vigilanza e spirito costruttivo. Ma non resteremo in silenzio davanti a chi scambia l’informazione con la propaganda, e la responsabilità di governo con la gestione dell’immagine.

E’ quanto dichiara l’On. Chiara Tenerini Deputata della Repubblica – Forza Italia

