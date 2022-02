Home

26 Febbraio 2022

Tentato furto alla profumeria Armonie, via Grande non ha pace

Livorno 26 febbraio 2022

La via Grande o meglio le attività commerciali presenti nella desolata e abbandonata via centrale di Livorno sono ancora nel mirino dei ladri

Dopo gli innumerevoli furti in città, questa volta è toccato alla profumeria Armonie in via Grande

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 febbraio i ladri hanno provato a rubare nella profumeria spaccando una vetrata.

Questa volta, però, il furto non è andato a segno, forse perchè disturbati o per pura casualità

Ad accorgersi del tentato furto, uno dei dipendenti della profumeria, che all’apertura del negozio, ha trovato la vetrata danneggiata.

Sul posto, per il sopralluogo, sono intervenuti i carabinieri

