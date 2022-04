Home

Cronaca

26 Aprile 2022

Tornano a colpire i ladri di profumi, spaccata da Acqua & Sapone

Livorno 26 aprile 2022

Ladri di profumi ancora in azione, spaccata da Acqua & Sapone, a sei giorni dal secondo furto alla profumeria Armonie in via Grande i ladri visitano per la seconda volta l’attività commerciale in via della Madonna

Il furto è avvenuto intorno alle ore 05. 00 di ieri 25 aprile, i malviventi hanno mandato in frantumi una vetrina di Acqua & Sapone ed hanno rubato i profumi esposti. L’entità del bottino è ancora da quantificare, ma visto il costo dei profumi, potrebbe ammontare a diverse centinaia di euro

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che si occuperanno delle indagini del caso analizzando anche i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona

