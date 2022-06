Home

Ultimo miglio, Salvetti e Bonciani incontrano il vice ministro Bellanova

15 Giugno 2022

Ultimo miglio, Salvetti e Bonciani incontrano il vice ministro Bellanova

Il sindaco Salvetti e l’assessora al porto Bonciani hanno partecipato alla riunione del Tavolo “Emergenza ultimo miglio e connessioni”

“Un passo in avanti importante verso il completamento delle opere ferroviarie a supporto del porto di Livorno che premia l’impegno del territorio”

LE PAROLE DEL VICE MINISTRO BELLANOVA

Livorno, 15 giugno 2022

Il sindaco Luca Salvetti e l’assessora al porto Barbara Bonciani hanno partecipato stamani alla seconda riunione del tavolo “Emergenza ultimo miglio e connessioni”, declinato su Livorno e finalizzato al completamento delle opere ferroviarie necessarie all’ottimizzazione del progetto di espansione a mare del porto di Livorno.

Al tavolo, istituito e presieduto dalla viceministra Teresa Bellanova, hanno partecipato Maria Teresa Di Matteo, Giuseppe Catalano ed Enrico Maria Pujia del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Luciano Guerrieri, il presidente di Confindustria Livorno e Massa Carrara Piero Neri, la presidente di Confetra Toscana Gloria Dari e Marco Marchese per RFI.

La riunione ha voluto fare il punto sull’impegno del Mims, della Regione Toscana e delle istituzioni coinvolte sul completamento delle opere ferroviarie a supporto della Darsena Europa che collegheranno i porti di Livorno e Piombino al Corridoio europeo scandinavo-mediterraneo.

Nel corso della riunione il Ministero ha reso noto lo stato di avanzamento circa il completamento delle opere ferroviarie, con particolare riferimento al progetto Raccordo. Si è chiarito come l’intervento sia già in fase di realizzazione, con l’impegno di inserire una parte del finanziamento dell’opera nell’accordo di programma Mims – RFI 2022-2026 già a partire dall’anno corrente. Nel corso della riunione si è richiamato anche l’impegno preso in Commissione Trasporti, in cui è stata riconosciuta la strategicità nazionale del completamento degli interventi ferroviari a supporto della Darsena Europa.

Eugenio Giani ha ribadito con forza l’impegno della Regione sul completamento delle opere ferroviarie ricordando anche il sostegno economico che la Regione ha dato, sia al progetto Darsena Europa, finanziato per parte regionale per 200 milioni di euro, sia il Progetto Scavalco con un cofinanziamento di 20 milioni.

Incisivi gli interventi di Piero Neri e Gloria Dari che hanno ricordato l’importanza delle opere per la vitalità del tessuto imprenditoriale di riferimento. Ricordiamo come l’impegno delle associazioni da loro presiedute è stato incisivo per portare l’attenzione del Mims sul nostro territori.

Salvetti “La riunione di oggi segna un passo in avanti importante per la città di Livorno e premia l’impegno del Comune, della Regione Toscana, di Adsp MTS e delle associazioni datoriali coinvolte che da tempo avevano evidenziato la necessità di procedere al completamento di quelle infrastrutture ferroviarie necessarie a dare maggior impulso allo sviluppo economico del porto e della città di Livorno. Il lavoro realizzato negli scorsi mesi ha visto anche l’interessamento del ministro Giovannini che ha espresso la volontà di organizzare un momento di confronto su tali temi oggetto del tavolo con il nostro territorio”.

Bonciani: “L’impegno operativo assunto oggi dal Mims e dalle istituzioni e delle associazioni coinvolte è finalizzato a garantire in tempi brevi la copertura economica necessaria alle fasi di completamento delle opere ferroviarie a supporto della Darsena Europa; opere necessarie a garantire quello sviluppo intermodale mare-ferro necessario a rendere più competitivo lo scalo di Livorno, con conseguenze significative sugli assetti economici e sociali della nostra città e sui sistemi produttivi della Toscana”.

Si tratta di un ulteriore passo avanti per inserire il maxi-progetto della Darsena Europa all’interno di una pianificazione infrastrutturale che ne possa valorizzare al meglio le possibilità, dopo l’aggiudicazione della gara per la realizzazione delle opere marittime di difesa e per gli interventi di dragaggio previsti per la Darsena Europa, chiamata a traghettare pienamente il porto di Livorno nel XXI secolo.

