Una rastrelliera è per sempre? Sparito il cartello ironico, il problema resta

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025

L’ironia non è bastata a risolvere la situazione. Dopo appena due giorni, il cartello che segnalava in modo sarcastico la presenza della “rastrelliera mobile” in Borgo Cappuccini è scomparso. Il messaggio, che giocava sul fatto che la struttura fosse ormai “fuori posto” da mesi, non ha sortito alcun effetto concreto: la rastrelliera per biciclette resta lì, non ancorata al terreno, sopra due stalli blu destinati alle auto.

Il caso è ormai noto ai residenti della zona, che da tre mesi segnalano la problematica senza ottenere risposte concrete. La struttura, inizialmente collocata sul lato opposto della strada, è stata spostata in seguito a lavori su un tombino, ma mai riposizionata correttamente.

Nonostante le numerose segnalazioni alla polizia municipale, nulla è stato fatto per risolvere la questione. I cittadini si chiedono se sia davvero così complicato ancorare la rastrelliera a terra o almeno rimuoverla dall’attuale posizione, che continua a occupare preziosi spazi di parcheggio.

Per ora, più che una rastrelliera mobile, sembra essere diventata un’installazione permanente fuori posto. Resta da vedere se e quando verrà finalmente sistemata.