Vertenza Faldo: “Delusione per non essere stati convocati da Giani”

4 Marzo 2026

Incontro al ministero per Cisl e Uil. Presente anche il senatore Potenti

Livorno, 04 marzo 2026 –

Le Segreterie Provinciali di Fit Cisl e Uiltrasporti RegionaleToscana rappresentate da Uliano Bardini, Massimo Marino e Marco Sarlo hanno avuto un incontro al Ministero del Lavoro alla presenza del Senatore Manfredi Potenti, per analizzare nella sua interezza la, situazione dell’Autoparco il Faldo.

Bardini, Marino e Sarlo hanno evidenziato “tutte le anomalie e le incongruenze del passaggio del personale per la movimentazione auto all’interno del Autoparco”.

Il Ministero del lavoro ha preso atto di tutte le informazioni ricevute ed ha comunicato ai rappresentanti sindacali che farà tutte le verifiche del caso.

“Rimane l’amarezza – si legge nel comunicato delle sigle sindacali, per la – mancata convocazione da parte del presidente Giani, nonostante tre richieste, una il 28 luglio 2025, una il 25 agosto 2025 ed unail 9 febbraio 2026: evidentemente al Presidente della Regione Toscana interessa poco o nulla di fare luce su una vicenda poco chiara che ha coinvolto in prima persona l’Unità di Crisi Regionale”.

“Naturalmente questa vicenda non è ancora definita per cui il sindacato farà seguito con ulteriori iniziative”.