Home

Cronaca

Via Bengasi: niente più “festini” e fuochi d’artificio, sgomberato dagli occupanti abusivi alloggio popolare

Cronaca

23 Maggio 2022

Via Bengasi: niente più “festini” e fuochi d’artificio, sgomberato dagli occupanti abusivi alloggio popolare

Livorno 23 maggio 2022

Sono stati sgomberati questa mattina gli abitanti abusivi di una casa popolare in via Bengasi venuti alla ribalta della cronaca per un filmato diffuso dal consigliere comunale Perini (Lega) dove si evidenziavano auto a loro intestate senza assicurazione e che a detta del consigliere comunale venivano usate anche per circolare. Oltre a questo nel video si vedevano le feste in giardino ed i fuochi d’artificio.

Queste alcune frasi del consigliere Perini:

“Lì festeggiano la loro indisturbata occupazione abusiva con grandi pranzi all’aperto, ubriachi e con musica gitana a tutto volume.

I festeggiamenti si prolungano fino a notte fonda, quando è il momento di sparare in cielo fragorosi fuochi d’artificio.

Ben tenuta, invece, è la flotta di auto non assicurate (almeno 3) che usano normalmente per andare in giro. Pensate se qualcuno dovesse essere investito da queste persone non assicurate e nullatenenti! Chi lo risarcirebbe?”

La situazione era già all’attenzione dell’amministrazione comunale e l’assessore al sociale Andrea Raspanti dichiarava:

è una situazione nota da tempo al Comune. Sono state avviate tutte le procedure del caso per liberare gli appartamenti popolari, ma occorrono i tempi tecnici che sono rallentati dalla presenza di minori

Oggi finalmente lo sgombero e con l’occasione, è stato messo in moto uno spiegamento di forze dell’ordine tra polizia municipale, carabinieri, polizia e guardia di finanza. Gli agenti hanno ispezionato il complesso anche con l’uso dei cani della cinofila delle fiamme gialle

Fotogallery

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin