Via Cambini, parla Salvetti

27 Gennaio 2026

Finora buoni risultati continuare a coinvolgere tutti i soggetti in campo

Dopo la nota ufficiale del Prefetto Giancarlo Dionisi diramata dalla Prefettura di Livorno dove riguardo alla problematica della mala movida, con particolare riferimento alla situazione di via Cambini e delle zone limitrofe; lalto funzionario del Ministero dell’Interno che rappresenta il Governo centrale a livello provinciale invitava il sindaco valutare l’opportunità di adottare misure volte al contingentamento dei flussi pedonali, nonché una nuova ordinanza sindacale che imponga il consumo di alcol solo all’interno dei locali e loro pertinenze, e garantisca la chiusura degli esercizi e la diffusione musicale entro la mezzanotte; il primo cittadino risponde con una nota ufficiale del Comunne

Quella che segue è la nota ufficiale del Comune a seguito dell’incontro col Prefetto:

Si è svolto stamattina presso la Prefettura un Cosp di aggiornamento sulla situazione in via Cambini, presenti il Prefetto, il Sindaco, il Security Manager e gli esponenti delle forse dell’ordine. Al tavolo sono stati raffrontati i dati raccolti dall’Amm.ne Comunale dopo le settimane di applicazione dell’ordinanza sindacale sulle attività commerciali (orari, somministrazioni etc) e le osservazioni giunte da parte dei residenti.

Si è confermato da parte del Sindaco l’impegno della PM nella verifica costante della corretta ottemperanza alle regole, con grande attenzione verso i casi di inosservanza che hanno già portato anche a sanzioni (tre in tutto, una per non rispetto dell’orario di cessazione della somministrazione, due per non rispetto dell’orario di cessazione della musica).

Risulta notevolmente migliorata la situazione nella adiacente via Roma grazie alla collaborazione tra residenti ed esercizi commerciali attigui (Conad), mentre sono risultati nella media rispettati i limiti di emissione acustica.

Il quadro resta meritevole di attenzione. Il Prefetto ha suggerito di prendere in considerazione una possibile rivalutazione dei limiti orari e di somministrazione nel quadro di un rinnovato rapporto costruttivo tra i cittadini, esercenti o residenti che siano. A tale invito il Sindaco si è dichiarato pronto ad approfondire tale eventualità, rendendosi altresì disponibile a favorire l’interlocuzione tra le parti per addivenire ad un protocollo nel rispetto della normativa Piantedosi che prevede tavoli e intenti comuni tra prefetture ed esercenti in casi di criticità.

“Io non faccio un’ordinanza se non sono poi in grado di organizzare il controllo della sua applicazione. L’ordinanza su via Cambini è stata fatta, ha funzionato per ciò che prevedeva e nei momenti che non è stata rispettata è arrivata la sanzione. Sul resto apprezzo il rinnovato approccio da parte di tutti che punta a ritrovare serenità e comunione d’intenti è con questo spirito che andremo a coinvolgere i soggetti in campo per trovare soluzioni e migliorare ancora il quadro anche con una nuova ordinanza che è attualmente al vaglio”.

