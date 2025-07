Home

Via della Chiesa di Salviano, Aamps: sanzionate utenze, lettere e presidio quotidiano per contrastare l'abbandono dei rifiuti

3 Luglio 2025

Via della Chiesa di Salviano, tre utenze multate: intensificati i controlli

Dopo le numerose segnalazioni – tra cui quelle pubblicate dalla nostra redazione – riguardanti lo stato di degrado e i sacchetti abbandonati all’angolo tra via della Chiesa di Salviano e via di Salviano; Aamps rompe il silenzio e illustra i fatti e le azioni concrete nesse in campo. L’azienda risponde con un piano d’azione concreto: sanzioni ai trasgressori, informazione capillare ai cittadini e presidio quotidiano dell’area.

I primi risultati sono già evidenti. Gli ispettori ambientali sono intervenuti più volte sul posto e hanno individuato tre utenze responsabili di conferimenti irregolari, già raggiunte da sanzioni.

Una risposta diretta a quegli abitanti esasperati che ormai; tra gabbiani che rompono i sacchi e sporcizia sparsa a terra, si erano abituati a convivere con una situazione di disagio quotidiano.

Ogni giorno l’area è ora monitorata dagli Operatori di Quartiere, mentre gli addetti Aamps stanno svolgendo un’attività porta a porta, parlando direttamente con i residenti per chiarire modalità e regole di esposizione dei rifiuti.

Il problema principale, come ribadito dall’azienda, è legato all’abbandono di sacchi fuori dai mastelli. “I sacchi di plastica – scrive Aamps; – piacciono tanto ai gabbiani, che li rompono per cercare cibo e così spargono il contenuto sul marciapiede, causando un evidente danno ambientale.”

A questa azione si affianca anche una lettera informativa che oggi verrà recapitata nelle cassette postali delle utenze di Via Vecchia di Salviano e delle strade limitrofe.

Il testo ricorda che il punto di esposizione all’angolo tra via della Chiesa di Salviano e via di Salviano

è riservato esclusivamente ai civici dal numero 1 all’11 e dal 2 al 10.

Aamps invita tutti gli altri residenti a non utilizzare quel punto e a ritirare o sostituire i mastelli qualora fossero danneggiati o mancanti, presso gli sportelli di via Cattaneo e via Luzzati.

Infine, l’azienda ribadisce che il mancato rispetto delle corrette modalità di conferimento può comportare sanzioni, e che l’area sarà costantemente sorvegliata per evitare nuove situazioni di degrado. La speranza è che, con l’impegno condiviso di istituzioni e cittadini, il quartiere possa tornare a respirare decoro e pulizia.

