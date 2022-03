Via dell’Ambrogiana, il muro crollato (Foto e video)

Home

7 Marzo 2022

Via dell'Ambrogiana, il muro crollato

Livorno 7 marzo 2022

Alla società proprietaria del muro di cinta di valore storico a sud di via dell’Ambrogiana, dopo il crollo avvenuto nelle scorse settimane, era stata richiesto infatti un intervento con opere di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità su via dell’Ambrogiana stessa da parte del Comune

I tecnici della Protezione Civile comunale hanno verificato che oltre al muro crollato a gennaio, anche un’altra parte per una lunghezza complessiva di circa 60 metri risulta abbattuta.

Questo nelle foto e nel video è lo stato attuale del muro

