Via delle Corallaie rimosso il camion seppellito dai detriti e area ripulita

26 Ottobre 2022

Livorno 26 ottobre 2022

Piazzale tra via delle Corallaie e via dei Materassai ripulito e camion rimosso

Qualche giorno fa riportavamo all’attenzione il problema del piazzale nelle vie sopracitate usato metodicamente come discarica di rifiuti. Lo facevamo con un titolo ironico “Camion seppellito dalle macerie, è crollato un edificio? No è l’ennesima discarica in via delle Corallaie”

L’amministrazione comunale e la polizia municipale ci comunicarono che la situazione era già attenzionata.

Questa mattina la polizia municipale, il Comune e Aamps sono al lavoro per la pulizia dell’area.

Le macerie sopra il camion sono state rimosse ed è stato possibile rimuoverlo

Dopo le foto, vi riproponiamo il video che mostra l’allarmante situazione del piazzale usato come discarica

