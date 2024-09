Via di Popogna altezza cimiteri ancora discarica a cielo aperto ma ci pensa Mister Green (Foto)

Home

16 Settembre 2024

Mister Green torna in azione: 22 chili di rifiuti rimossi dal fossato di Via di Popogna

Livorno, lunedì 16 settembre 2024 – Via di Popogna altezza cimiteri ancora discarica a cielo aperto ma ci pensa Mister Green

Il fossato di Via di Popogna, all’altezza dei cimiteri, si è trasformato, ancora una volta, in una vera e propria “fabbrica di rifiuti”. Ieri pomeriggio, domenica 15 settembre, l’ambientalista livornese Francesco Stefanini; noto come Mister Green, è intervenuto nuovamente per ripulire l’area, rimuovendo ben 22 chili di materiale abbandonato all’interno del fosso.

Questo angolo di Livorno è tristemente conosciuto per essere ciclicamente preso di mira da chi decide di liberarsi di rifiuti di ogni genere, rendendolo uno dei punti più critici in termini di degrado ambientale. Nonostante i frequenti interventi, come quello di ieri, il fosso torna periodicamente a riempirsi di immondizia.

Mister Green, che da anni si impegna attivamente per mantenere puliti molti luoghi della città, ha raccontato di essere intervenuto più volte nel fossato di Via di Popogna, dove ogni volta raccoglie quantità considerevoli di rifiuti. Nel 2023, ad esempio, aveva rimosso 23 chili e 10 grammi di materiali abbandonati; nel 2022 il suo intervento aveva portato via addirittura 40 chili e 750 grammi di spazzatura.

L’azione di Mister Green, purtroppo, evidenzia come il problema dell’abbandono illegale dei rifiuti continui a essere una piaga che danneggia l’ambiente livornese. Anche ieri, oltre a sacchetti di plastica e bottiglie, sono stati trovati rifiuti ingombranti e potenzialmente pericolosi.

Le immagini raccolte durante l’intervento mostrano chiaramente la condizione di degrado dell’area e l’enorme quantità di rifiuti recuperati.

Francesco Stefanini continua a lanciare appelli alla cittadinanza, invitando a prendersi cura del territorio e a non trattare spazi pubblici come discariche a cielo aperto. “Nonostante i nostri sforzi, sembra che per alcuni il concetto di rispetto dell’ambiente sia ancora lontano”, ha commentato con amarezza Mister Green, che non si lascia scoraggiare e promette di continuare le sue missioni di pulizia per un ambiente più pulito e decoroso.

L’intervento di ieri rappresenta un altro importante segnale di come la salvaguardia del territorio passi anche attraverso l’impegno e la costanza di singoli cittadini. Tuttavia, senza un cambiamento collettivo nel comportamento di chi continua a inquinare, le operazioni come quella di Mister Green rischiano di essere solo una soluzione temporanea.

