Via Grande e vie limitrofe, intervento immediato di Aamps dopo la segnalazione: rimossi ingombranti e bombole del gas

5 Giugno 2025

È bastato un articolo, corredato da foto e testimonianza di una cittadina, per accendere i riflettori sul degrado presente in via Grande e nelle strade adiacenti come via Piave e via IV Novembre. E questa mattina, subito dopo la pubblicazione, l’azienda Aamps è intervenuta con tempestività per ripristinare il decoro della zona.

Gli operatori hanno provveduto alla rimozione degli oggetti ingombranti segnalati, tra cui un materasso, scatoloni, sacchi neri, appendiabiti, plastica varia e – soprattutto – due bombole del gas, una delle quali lasciata accanto a un cestino dei rifiuti in via Grande, l’altra in via Piave. Entrambe rappresentavano un potenziale pericolo, oltre a un evidente problema ambientale.

L’area è stata completamente ripulita e, in una breve nota, Aamps ha voluto ricordare l’impegno quotidiano delle proprie squadre sul territorio; “Gli Operatori di Quartiere di Aamps intervengono sempre rapidamente mettendo tutto a pulito in poco tempo. Gli Ispettori Ambientali monitorano e sanzionano la zona ogni giorno”.

Una risposta concreta a un problema purtroppo diffuso in molte zone della città. L’auspicio è che il senso civico dei cittadini cresca e che le sanzioni riescano finalmente a disincentivare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Intanto, la voce di una residente ha innescato una piccola ma significativa azione positiva.