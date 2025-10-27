Vicenda Asa, Perini contrattacca: “una BMW per sostituire una Panda?” (Video)
La vicenda delle “auto aziendali di lusso” di Asa sollevata dal consigliere comunale Alessandro Perini (Fratelli d’Italia) continua. Il consigliere dopo le dichiarazioni dell’azienda: “Le affermazioni nel video girato dal Consigliere Alessandro Perini sono prive di fondamento” replica pubblicando un altro video corredato dalla seguente dichiarazione:
“ASA: una BMW per sotituire una Panda?
“È arrivata la risposta di ASA sull’affare delle auto di lusso a spese dei cittadini, ma la risposta fa “acqua” da tutte le parti. Ecco perché…”
Il video di Alessandro Perini dove spiega i costi quanto l’azienda scarica dei costi del noleggio promiscuo