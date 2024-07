Home

24 Luglio 2024

Livorno 24 luglio 2024 – ZLS Toscana; Gazzetti (Pd): «Vicenda incredibile. Governo smetta di prendere in giro territori e imprese»

«Governo Meloni, sveglia! Sulla vicenda della Zls Toscana la destra deve smettere di prendere in giro territori ed imprese. Dopo ripetute e vane promesse il Governo non ha ancora provveduto a istituire definitivamente la Zona Logistica Semplificata Toscana.

Sembra incredibile ma è così. Nonostante gli annunci in pompa magna fatti nei mesi scorsi, il Governo non ha ancora mantenuto gli impegni assunti. Promesse alle quali il Pd non aveva peraltro mai creduto, continuando a sollecitare in ogni modo possibile, in Parlamento come sui territori, il raggiungimento di un obbiettivo assolutamente strategico per l’intera economia toscana.

Adesso siamo però vicini al momento di non ritorno e servono azioni veloci e concrete da parte del Governo Meloni.

Lo dimostra la lettera che in queste ore la Regione Toscana ha inviato al Ministro Fitto. Un’iniziativa istituzionale che sosteniamo convintamente, assolutamente in linea con il grande lavoro svolto dalla Giunta guidata dal Presidente Giani con l’azione dell’assessore Marras che in tema di Zls ha, da tempo, completato il lavoro istruttorio di propria competenza.

Con la lettera inviata in queste ore, la Regione non solo torna a chiedere al Governo che venga completato il percorso avviato ma evidenzia anche una preoccupazione. Il timore è che la mancata istituzione della Zls Toscana possa impedire alle imprese di beneficiare delle opportunità contenute in un altro provvedimento emanato dallo stesso Governo sul credito di imposta. Un incredibile cortocircuito assolutamente da evitare.

Ecco perché la Regione ha fatto benissimo a sollecitare nuovamente il Governo. Il tempo delle promesse è davvero finito. Servono fatti concreti e servono adesso». È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in merito alla vicenda della ZLS Toscana.

