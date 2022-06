Home

Rubriche

Astri di Andrea

Astri di Andrea – Estate, le vacanze segno per segno, Leone e Vergine

Astri di Andrea

5 Giugno 2022

Astri di Andrea – Estate, le vacanze segno per segno, Leone e Vergine

RUBRICA – Astri di Andrea – Estate, le vacanze segno per segno, Leone e Vergine

Dopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro oggi è oggi parliamo di Leone e Vergine

Siamo arrivati al Leone, segno maschile di fuoco.

La natura del Leone è molto incentrata sulla voglia di qualcosa. Quando il Leone vuole qualcosa se lo prende e non si accontenta certo di un ripiego.

Se quindi il Leone ha in mente quel tipo di vacanza non c’è niente che possa far cessare il desiderio.

Meglio un giorno da leone che cento da pecora, recita il proverbio.

Meglio una vacanza memorabile fatta ogni 3 anni che tre vacanze deludenti fatte ogni anno.

E non è solo una questione di lusso, ma di quella magia che scatta o meno nel vedere certi ambienti, nel toccare un tessuto, nell’assaporare l’atmosfera di una sala da pranzo.

L’ascendente Leone ha bisogno di fuoco per ricaricare l’energia del corpo. Bagni di sole, luoghi luminosi e caldi sono fondamentali per il benessere e per affrontare la stagione fredda/umida.

La Luna in Leone ha bisogno di quella cena galante ed esclusiva per sentirsi emotivamente nutrita ed ammirata. Il foyer di un teatro, il sentirsi sotto i riflettori di un palcoscenico sono un balsamo per l’anima. Perfetti sono i grandi teatri all’aperto come Verona e Taormina ad esempio.

La Vergine è un segno femminile e di terra.

La vacanza deve essere intelligente, in un luogo appartato e non troppo frequentato, ricco di musei e di scienza. Un luogo dove si può cercare e trovare qualcosa, sempre guidati da un mappa che rassicuri il fragile equilibrio del sesto segno.

Una vacanza sobria in un ambiente decoroso ma non vistoso e costoso, che metterebbe in imbarazzo i nativi del segno.

L’ascendente Vergine ha bisogno di tranquillità per ricaricare il corpo. Le terme sono il luogo perfetto per calmare i fragili nervi di questo ascendente.

La Luna in Vergine ha bisogno di calma e tranquillità per ricaricarsi. Emozioni contenute, luci soffuse, atmosfera informale sono le chiavi per mettere a suo agio una Luna imprevedibile che, messa sotto pressione, può mollarvi proprio nel bel mezzo della vacanza. E’ importante perciò comportarsi come nella vita quotidiana e non stare troppo appiccicati, lasciando lo spazio per respirare.

Prossimo appuntamento domenica 12 con la Bilancia e lo Scorpione.

Buona domenica a tutte e a tutti!

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin