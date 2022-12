Astri di Andrea – Il 2023 per i segni d’aria

Home

26 Dicembre 2022

Gemelli, Bilancia e Acquario, ecco come sarà il nuovo anno

Speciale Solstizio d’inverno. Consigli astrologici per il 2023

Dopo i segni di fuoco e di terra ecco ora il 2023 per i segni d’aria

Segni d’aria

Gemelli

Prima decade

Anno altalenante con Giove positivo fino a febbraio e Saturno in quadrato dal 7 marzo fino alla fine dell’anno. Aspetto duro soprattutto fino al 17 maggio.

Plutone in trigono dal 23 marzo al 12 giugno darà un grande fiuto per le occasioni.

Seconda decade

Molto vivaci febbraio e marzo con Marte nel segno e Giove in sestile.

Terza decade

Nettuno in Pesci per tutto l’anno continuerà il lavoro interiore alimentando suggestioni mistiche e rischi di confusione, mitigati da Saturno in Acquario fino al 7 marzo. Giove in sestile dai primi di aprile al 17 giugno è molto promettente.

Bilancia

Venere in lungo anello di sosta nel segno del Leone da giugno a ottobre è di grande aiuto per i nativi del segno

Prima decade

Giove in opposizione fino a fine febbraio destabilizza il perfezionismo dei nativi del tiepido segno venusiano, ma le sorprese potrebbero essere positive.

Plutone in trigono dal 23 marzo al 12 giugno dona fascino e karisma personale.

Seconda decade

Giove in opposizione da fine febbraio ai primi di aprile destabilizza il perfezionismo dei nativi del tiepido segno venusiano, ma le sorprese potrebbero essere positive.

Estate molto favorevole con anello di sosta di Venere in Leone.

Terza decade

Saturno rimane in trigono fino al 7 marzo donando concretezza e saggezza. Giove in opposizione dai primi di aprile fino al 17 maggio rischia di far saltare il banco per cui meglio non seguire il fascino del rischio. Non tutto ciò che si era programmato andrà in porto, anche perché continua lo sfibrante quadrato di Plutone in Capricorno, eccetto il periodo dal 23 marzo al 12 giugno.

Periodo estivo positivo con Venere favorevole.

Acquario

Prima decade

L’ingresso di Plutone nel segno dal 23 marzo al 12 giugno rappresenta un momento epocale per i nativi uraniani non troppo avvezzi alle profondità del Dio degli inferi. Periodo molto pericoloso soprattutto quando Giove il 17 maggio entrerà nel Toro creando un corto circuito che merita molta attenzione. Giove resterà nella prima decade fino ai primi di luglio e da novembre fino alla fine dell’anno, anche se in aspetto celeste favorevole con Saturno.

Giove sarà invece favorevole a gennaio e febbraio

Estate ricca di colpi di scena con l’opposizione di Venere.

Seconda decade

Urano in quadratura fino ai primi di giugno e da metà novembre fino alla fine dell’anno caratterizzerà ancora il 2023 degli acquariani, agitati dal vento del loro signore. Quando i primi di luglio Giove sarà nella seconda decade del Toro fino alla fine di ottobre l’agitazione aumenterà a dismisura specialmente su questioni concrete (finanze, beni mobili e immobili).

Estate ricca di colpi di scena con l’opposizione di Venere che si aggiunge a tutti gli altri transiti.

Il periodo migliore è sicuramente da fine febbraio a inizio aprile con Giove favorevole.

Terza decade

Urano entrerà nella terza decade del Toro a giugno per rimanerci fino a novembre creando grande agitazione nei figli del signore del cielo poco a suo agio nel concreto segno venusiano. Agitazione che aumenterà in un’estate ricca di colpi di scena con l’opposizione di Venere.

I periodi migliori sono fino al 7 marzo quando Saturno sarà nel segno, conferendo grande pragmatismo e sicurezza, e dai primi di aprile fino al 17 maggio quando Giove sarà in buon aspetto.

I segni d’aria rappresentano il pensiero che eleva l’essere umano dalle circostanze, talvolta meschine e squallide, della vita di tutti i giorni.

Usino questa grande facoltà per il bene comune e non per ottenere un facile tornaconto personale e vivranno più sereni e felici.

Prossimo appuntamento il 30 dicembre coi segni d’Acqua.

La rubrica Astri di Andrea è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

