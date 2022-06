Home

Cronaca

Aree pubbliche

“Auto sfrecciano a 90 all’ora sulla ciclabile, ciclista rischia la vita”

Aree pubbliche

9 Giugno 2022

“Auto sfrecciano a 90 all’ora sulla ciclabile, ciclista rischia la vita”

Livorno 9 giugno 2022

La lettera – “Auto sfrecciano a 90 all’ora sulla ciclabile, ciclista rischia la vita, ho voluto titolare in maniera ironica questa mia lettera per mettere in evidenza i ripetuti comportamenti in violazione del codice della strada da parte di chi percorre la Variante Aurelia riservata alle auto e mezzi a due ruote sopra i 150 cc.

Non è la prima e non sarà neppure l’ultima volta che vedo percorrere questo tratto di strada nel quale transitano camion ed auto a 90 Km/h da persone in bicicletta, sui 50ini o addirittura in monopattino, mettendo a rischio la loro incolumità, ma soprattutto quella degli altri.

Purtroppo la facilità di accesso e praticamente la totale mancanza di controlli (anche se ultimamente un’auto della polizia ha multato una donna che percorreva la Variante su un monopattino) rendono possibile il transito praticamente quotidiano di questi mezzi condotti da persone (scusate l’espressione) incoscienti.

Questo ciclista l’ho fotografato oggi intorno alle ore 17.00, da dove sia entrato non posso saperlo ma il tratto di strada che sta percorrendo in direzione nord è quello compreso tra l’ingresso di Livorno Sud e l’uscita per Porta a Terra”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin