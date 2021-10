Home

29 Ottobre 2021

Caso querela Perini, Salvetti risponde all’onorevole Potenti (Lega)

Livorno 29 ottobre 2021

Il sindaco del Comune di Livorno Luca Salvetti risponde alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla Lega, nelle persone dell’onorevole Manfredi Potenti e del Commissario regionale Lega della Toscana On. Mario Lolini in merito al caso della querela del consigliere comunale Alessandro Perini

“In seguito a quanto pubblicato dal parlamentare della Lega Manfredi Potenti il quale sostiene che ho querelato un consigliere della Lega “perchè ha osato ricordargli – sono le parole di Manfredi Potenti – durante un Consiglio Comunale, che i violenti non sono solo a casa pound, ma anche a sinistra” rispondo che:

non è proprio così che stanno le cose.

Durante la seduta che si è svolta in modalità telematica del Consiglio Comunale del 14 ottobre, un consigliere comunale della Lega ha iniziato a proferire frasi offensive nei miei confronti, accusandomi di farmi accompagnare e fotografare con soggetti indagati e rifiutandosi di comunicarne i nominativi.

Non potendo ravvisare alcun reato nel fatto di avere frequentazioni con persone indagate (peraltro nel caso in esame assolutamente non provate), in ossequio al principio costituzionale che garantisce la presunzione di innocenza, le espressioni proferite dal Consigliere, la ripetizione dell’accusa per ben 7 volte nonché il tono fortemente allusivo, tendevano evidentemente a sottendere una sorta di collusione tra i presunti soggetti indagati di cui non è stato comunicato il nominativo (se non in successiva seduta riservata) ed il Sindaco.

Considerato che la condotta del consigliere ha determinato un gravissimo danno alla mia onorabilità in quanto finalizzata a screditare la mia persona nonché l’istituzione che rappresento, la Giunta, con una deliberazione (numero 566 del 19/19/2021) ha deciso di autorizzarmi a querelare il consigliere della lega in relazione alle espressioni diffamatorie da lui proferite durante la seduta del Consiglio Comunale del 14 ottobre 2021.

