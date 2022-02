Home

27 Febbraio 2022

“C’è posto per te”. Whisky e Luna, affiatati e complementari sono l’espressione della bellezza e della libertà

Livorno 27 febbraio 2022

Ecco il quarto appuntamento domenicale con la rubrica sui cani disponibili all’adozione e in cerca di una nuova casa e famiglia

La rubrica chiamata “C’e posto per te” è organizzata dall’associazione Alca (Associazione Liberi Cittadini Animalisti)

Alca vi invita a venire al canile pubblico per scegliere il vostro cane

Abbiamo iniziato con Dingo, un meticcio gioioso e socievole, poi è è stata la volta di Luna, una femmina di pastore tedesco bella e socievole, e per ultimo Krusky, un segugio docile e di buona indole è pronto a darti tanto amore

Oggi Alca vi presenta due cani fratello e sorella, Whisky e Luna

Whisky e Luna sono due giovani meticci maremmani bellissimi e in buona salute di 5 anni

Sono nati ed hanno passato la vita insieme. Sono entrati nel canile nel 2021 per rinuncia del proprietario e sono stati gestiti come coppia. Non è pensabile qualsiasi adozione che ne preveda la separazione ed in un contesto diverso da quello originale (guardia di grandi spazi aperti)

Whisky e Luna rappresentano un gruppo, sono affiatati e complementari. Possono dare molte soddisfazioni a chi decide di prenderli con sé. Sono l’espressione della bellezza e della libertà.

Si faccia avanti chi ha un posto per loro e ne saranno riconoscenti, perchè i cani non mentono mai sull’amore.



