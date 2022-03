Home

Cronaca

Forza Italia: Malamovida in via Roma, bene i Daspo ai sei soggetti

Cronaca

10 Marzo 2022

Forza Italia: Malamovida in via Roma, bene i Daspo ai sei soggetti

Livorno 10 marzo 2022

Forza Italia interviene e ringrazia il Questore per l’identificazione di 6 soggetti che nella notte del 30 gennaio assalirono le auto in via Roma

𝗙𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮: Malamovida in 𝘃𝗶𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮, 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗶 𝗗𝗮𝘀𝗽𝗼 𝗮 𝘀𝗲𝗶 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶.

Come avevamo chiesto dopo i fatti incresciosi di aggressioni alle auto in transito, le forze dell’ordine, hanno individuato, denunciato e colpito con il provvedimento di Daspo sei soggetti. Per cinque di loro due anni, uno per tre anni, non potranno frequentare le zone della movida Livornese.

Un plauso pertanto al Questore e a tutti i suoi collaboratori per l’ottimo lavoro.

Continuare quindi con la giusta severità verso chi disturba o peggio delinque. I cittadini hanno diritto a quartieri sicuri.

Lo dichiarano Chiara Tenerini; Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia e Davide Anselmi; Responsabile dipartimento sicurezza provincia Livorno – Forza Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin