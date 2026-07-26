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Gradazione olio motore: cosa significano davvero le sigle SAE

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26 Luglio 2026

Gradazione olio motore: cosa significano davvero le sigle SAE

26 luglio 2026 Gradazione olio motore: cosa significano davvero le sigle SAE

Cinque caratteri stampati su una tanica bastano a mettere in difficoltà anche chi guida da vent’anni.

Dietro codici come 5W-30 o 10W-40 si giocano la salute del motore, il consumo di carburante e persino la validità della garanzia.

Capire la gradazione dell’olio motore, cioè cosa raccontano quelle sigle, richiede meno tempo di un pieno e ti risparmia errori che si pagano cari.

Che cos’è la gradazione dell’olio motore

Prima di decifrare qualsiasi sigla conviene ricordare cosa fa davvero il lubrificante sotto il cofano. L’olio riduce l’attrito tra le centinaia di parti in movimento del motore, ne asporta il calore, tiene puliti i condotti e protegge i componenti dall’usura precoce: se lavora male, lavora male tutto il propulsore. La gradazione indica la viscosità di quell’olio, cioè la sua resistenza a scorrere alle diverse temperature. A stabilire lo standard è la SAE, la Society of Automotive Engineers, l’ente americano che ha fissato una scala numerica riconosciuta in tutto il mondo.

Quando leggi una sigla come 5W-30 hai davanti un olio multigrado, capace di funzionare sia a freddo sia a caldo. Gli oli monogrado, quelli con un solo valore, oggi si trovano quasi solo su mezzi d’epoca, macchine agricole e alcuni motori industriali. Tutto il resto è pura logica: due numeri e una lettera che descrivono come il fluido si comporta quando accendi il motore e quando lo porti a regime. La cura del propulsore, del resto, fa parte della cultura automobilistica da sempre, e a Livorno lo sanno bene, se si pensa alla tradizione dei costruttori come Bizzarrini , nati proprio in città. Un buon olio, allora come oggi, resta il primo alleato di qualsiasi motore.

Come si leggono le sigle 5W-30, 10W-40 e le altre

Il senso della sigla sta tutto nell’ordine dei numeri. Il primo numero, quello seguito dalla lettera W di Winter, che in inglese significa inverno, racconta il comportamento dell’olio a freddo, cioè nella fase più delicata di tutte: l’avviamento a motore spento da ore. Più quel numero è basso, più il lubrificante resta fluido e raggiunge in fretta i punti da proteggere quando giri la chiave in una mattina gelida. Il secondo numero, dopo la W, misura invece la viscosità a caldo, quando il motore lavora a regime e le temperature salgono sotto carico.

Qualche esempio rende tutto più concreto. Un 5W-30, a freddo, è più scorrevole di un 10W-40, mentre alle alte temperature il 10W-40 conserva un velo protettivo più corposo. Un 10W-40, non a caso, è pensato per climi temperati e motori molto diffusi, e lavora bene indicativamente tra i venticinque gradi sotto zero e i quaranta sopra. Ogni gradazione, in pratica, copre una finestra di temperature entro cui l’olio resta efficace, ed è questa la ragione per cui le case costruttrici indicano spesso più sigle ammesse a seconda della stagione e della latitudine. C’è un equivoco da smontare: un numero più alto non significa un olio migliore, ma solo un olio più denso, che va bene solo se il tuo motore è stato progettato per riceverlo. Le differenze fra due sigle vicine, come 5W-30 e 5W-40 , sembrano minime ma incidono in modo reale su protezione e consumi.

Quale gradazione scegliere per la tua auto

La risposta più importante non è su un forum, ma sul libretto di uso e manutenzione della tua auto. È lì che il costruttore indica la viscosità SAE richiesta e le specifiche minime da rispettare, spesso con più di una gradazione ammessa a seconda del clima. Montare un olio diverso da quello previsto può danneggiare il motore e, in diversi casi, far decadere la garanzia. Accanto ai numeri SAE contano anche le specifiche di qualità, come le sigle API e ACEA che classificano resistenza e composizione del lubrificante a seconda che il motore sia a benzina o diesel. Un ultimo elemento riguarda la base dell’olio: quelli sintetici, prodotti in laboratorio, mantengono la viscosità in un intervallo di temperature più ampio rispetto ai minerali di sola raffinazione, e per questo equipaggiano la quasi totalità delle auto recenti; i semisintetici restano una via di mezzo pensata per motori più datati o per chi cerca un compromesso di spesa.

Sul resto pesano tre fattori pratici: il clima della zona in cui guidi, l’età dell’auto e il tuo stile di guida. Chi vive dove gli inverni sono rigidi ha interesse a un primo numero più basso, mentre un motore con molti chilometri sulle spalle può gradire una viscosità a caldo leggermente più alta tra quelle ammesse. Una volta che hai in mano la gradazione corretta, il passo pratico è procurarti il prodotto giusto senza affidarti al caso. Sfogliando la gamma di olio motore su Norauto puoi confrontare le diverse viscosità e filtrare la sigla indicata dal costruttore, con il vantaggio del configuratore per targa che mostra solo i prodotti compatibili con il tuo veicolo. È il modo più rapido per passare dalla teoria del libretto alla tanica giusta nel bagagliaio.

Cosa rischi se sbagli la gradazione

Usare un olio troppo fluido su un motore non progettato per riceverlo è l’errore più subdolo. Il film lubrificante diventa troppo sottile e non riesce a separare le superfici metalliche: bronzine e cuscinetti finiscono per lavorare quasi a contatto e si usurano molto prima del tempo. All’estremo opposto, una viscosità troppo alta rende l’olio pigro a freddo, appesantisce l’avviamento e fa salire il consumo di carburante, perché il motore deve spingere un fluido più denso del necessario. In mezzo ci sono le conseguenze meno visibili ma più costose, come una riparazione del propulsore che può valere diverse migliaia di euro.

Un altro passo falso frequente è miscelare oli di gradazione diversa per rabboccare al volo: in caso di emergenza si può fare, ma non è una soluzione da adottare come abitudine, perché altera le proprietà studiate dal produttore. C’è poi la questione della garanzia: sostituire la gradazione con una non conforme al libretto, magari per risparmiare qualche euro sulla tanica, può ritorcersi contro proprio quando servirebbe la copertura del costruttore. La regola è semplice: rispetta ciò che c’è scritto sul libretto e non improvvisare in base a quello che montava il vicino di casa.

Ogni quanto controllare e cambiare l’olio

Il cambio dell’olio è l’operazione di manutenzione che più incide sulla vita del motore, eppure resta tra le più rimandate. Su un’auto moderna con lubrificante sintetico l’indicazione del costruttore oscilla in genere tra i quindicimila e i trentamila chilometri, oppure ogni 12 mesi se percorri pochi chilometri: l’olio, infatti, degrada anche con il tempo e non solo con l’uso. Insieme all’olio va quasi sempre sostituito il filtro, perché un filtro intasato vanifica buona parte del beneficio di un lubrificante nuovo. Conta anche il modo in cui usi l’auto: i tragitti brevi e la guida in città, con il motore che raramente raggiunge la temperatura ottimale, accelerano il degrado dell’olio e possono giustificare intervalli di sostituzione più ravvicinati rispetto a chi macina soprattutto autostrada.

Tra un tagliando e l’altro conviene tenere d’occhio il livello con l’astina, a motore freddo e su terreno piano, controllando che il fluido non sia nero, opaco o troppo denso. Un olio dall’aspetto catramoso, un odore di bruciato o la spia accesa sul cruscotto sono segnali da non ignorare. Chi non se la sente di procedere da solo può affidarsi a un’officina con tecnici certificati, dove il costo dipende dal veicolo e dal tipo di olio e si concorda a preventivo. Gestire bene un’auto, in fondo, significa curarne il motore ma anche difendersi da altri rischi, come le truffe sulle assicurazioni auto che continuano a colpire gli automobilisti. Un motore in salute parte da qui: la sigla giusta, al momento giusto.