Incendio alla sottostazione elettrica di RFI, è il sesto in pochi giorni

3 Novembre 2022

Livorno 3 novembre 2022

Un forte boato poi le fiamme, è quello che prima hanno udito e poi visto i residenti di via Giacomelli che hanno dato l’allarme

Intorno alle ore 21,30 del primo novembre, i vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti per domare un incendio alla sottostazione elettrica di RFi ubicata accanto al cavalcavia della stazione.

Le fiamme prontamente domate dai vigili del fuoco sono partite da una centralina e poi si sono propagate ad altre due

Nonostante le tre centraline andate a fuoco RFI comunica che non ci sono state ripercussioni sul traffico ferroviario

Sulle cause delle fiamme stanno indagando gli inquirenti. Non si esclude nessuna ipotesi, neppure quella di un collegamento con gli altri incendi che hanno interessato la città in questi giorni:

Il rogo della roulotte e del camper sul viale Italia tra sabato 29 e domenica 30 ottobre ;

i 4 incendi nella notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1

