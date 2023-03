Home

7 Marzo 2023

Luna piena in Vergine del 7 marzo 2023: liberare spazio per accogliere l’universo

7 marzo 2023

La Luna piena in Vergine del 7 marzo 2023 sarà un momento di grande energia emotiva, che coinvolgerà soprattutto i segni mobili, che arriveranno a questa fase già stanchi e nervosi. Nonostante la Luna non sia particolarmente a suo agio in questo segno, la Luna piena in Vergine rappresenta un’ottima occasione per liberare spazio, sia fisicamente che emotivamente per aprirsi ad un universo di nuove esperienze

Conosciuta anche come Luna Piena del Verme, questo plenilunio si porta dietro un nome dalle culture pagane perché avvicinandosi alla primavera, la terra ricominciava a scaldarsi.

La caratteristica principale di questa Luna piena in Vergine del 2023 è la sollecitazione benefica di Urano sia verso il Sole che verso la Luna, che sembra indicare che sia arrivato il momento per farci valere, di manifestare chi siamo e chiedere di essere riconosciuti davvero.

Per quanto riguarda gli effetti sui segni zodiacali, tutti vorranno dire quello che hanno trattenuto per troppo tempo, soprattutto Pesci, Gemelli, Sagittario e la Vergine stessa.

Gli Ariete avranno un amore ancora più esplosivo e potente, mentre i Toro avranno voglia di mettere ordine.

Le energie si sfuggiranno di mano ai Gemelli, ma la soluzione potrebbe essere mollare tutto per un po’.

I Cancro avranno emozioni contrastanti e tanto bisogno di dire quello che provano, mentre i Leone urleranno di piacere e di felicità.

La Luna piena nel segno della Vergine sembra proprio dire che è arrivato il momento di cambiare quello che non funziona più.

Le Bilance si sentiranno sole, ma la Luna piena completerà il percorso di dichiarazioni audaci che hanno iniziato.

Gli Scorpione sentiranno che è il momento di rinascere, mentre i Sagittario avranno voglia di non avere responsabilità.

La Luna piena stimolerà il senso di indipendenza dei Capricorno, mentre gli Acquario saranno molto attivi e pratici. Infine, per i Pesci sarà una Luna che li spingerà a rinnovarsi e mettere a nudo le proprie emozioni.

