Mostra Modigliani, “il Comune sfrutta la pace fiscale della Meloni che ha negato ai cittadini”, la denuncia di Romiti

8 Maggio 2023

Livorno 8 maggio 2023 – Mostra Modigliani, il Comune “Sfrutta la pace fiscale della Meloni che ha negato ai cittadini”, la denuncia di Romiti

Salvetti usufruisce della pacificazione fiscale del Governo Meloni per la Mostra di Modigliani, ma a gennaio la nega ai cittadini

“La celebre battuta distintiva del film “Il Marchese del Grillo” rappresenta in modo esaustivo la conclusione della faccenda Mostra di Modigliani.

L’arroganza politica di Salvetti rimarrà nella storia di questa città.

A gennaio Salvetti urlava contro il Governo Meloni che la cosiddetta Pacificazione Fiscale prevista in alcuni commi della Legge di Bilancio 2023 era una “Manovra Ingiusta” e per questo negava i benefici ai cittadini, che in modo automatico, adesso a marzo 2023, avrebbero avuto cancellati gli interessi accumulati e le sanzioni aggiuntive per i ritardi nei pagamenti delle multe e delle tasse comunali come Tari e Imu che fanno riferimento ai debiti iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2015, per cifre modeste per un totale a carico del Comune di soli 2 milioni di euro.

Poi a maggio, Salvetti per opportunismo oppure perché ripensa alla valutazione data alla Legge di Bilancio del Governo Meloni; usufruisce dei benefici della Pacificazione Fiscale, utilizzando il comma 207 per salvarsi dal grave accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Accertamento che nasce con nostro esposto che chiedeva chiarezza dopo aver scoperto che erano stati spediti soldi pubblici per il pagamento di 1 milione e 255 mila euro nelle Free Tower di Dubai al curatore della Mostra di Modigliani.

L’Agenzia delle Entrate, con l’indagine svolta dalla Guardia di Finanza, emetteva un accertamento fiscale per circa 800 mila euro a carico del Comune.

Salvetti adottando tale beneficio previsto nel caso di conciliazione con l’Agenzia delle Entrate pagherà un diciottesimo della sanzione prevista.

Questi istituti di pacificazione fiscale erano stati introdotti per sostenere i cittadini e le imprese che dopo il periodo covid 2020-2022 si sono trovati in forte difficoltà economica ed era giusto dare strumenti per far ripartire le attività economiche e tutelare le famiglie.

Questo era lo spirito positivo con cui sono state introdotte queste misure”. Lo dichiara Andrea Romiti, Coordinatore Comunale e Capogruppo di Fratelli d’Italia.

