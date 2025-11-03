Home

Politica

Perini: “Asa parla con i giornalisti senza contraddittorio, chiamerò i vertici in audizione in Comune”

Politica

3 Novembre 2025

Perini: “Asa parla con i giornalisti senza contraddittorio, chiamerò i vertici in audizione in Comune”

Livorno 3 novembre 2025

La vicenda delle auto aziendali di Asa sollevata dal consigliere comunale Alessandro Perini (FdI) non si ferma. Il consigliere infatti replica a quanto dichiarato da ASA in conferenza stampa.

La vicenda ha avuto inizio con un video del Perini che mostrava auto di lusso usate come auto aziendali e con l’immediata replica di Asa che smentiva le accuse. La smentita di ASA ha portato il consigliere a contrattaccare ponendo la seguente domanda: una BMW X6 per sostituire una Panda? I vertici di ASA hanno organizzato una conferenza stampa nella quale hanno spiegato la situazione e dichiarato che le affermazioni di Alessandro Perini sono false, non ci sono auto di lusso in ASA. In questa conferenza ASA ha anche spiegato che: Le auto aziendali sono uno strumento di gestione delle politiche retributive in uso nella maggior parte delle aziende e ha rilasciato anche un approfondimento sul tema fringe benefit.. Infine ASA ha anche comunicato di aver dato mandato ai propri avvocati di tutelare le ragioni dell’azienda, della propria reputazione e dell’immagine.

Queste le parole di replica del consigliere Perine a quanto emerso dalla conferenza stampa di ASA::

“Perini (FdI): “la BMW di ASA come la carrozza di Cenerentola, è tornata una zucca”

“Ma che strano: la BMW X6 dell’ASA non c’è più. Io sono intervenuto e la BMW è subito sparita. È una casualità o forse all’ASA hanno capito che pagare le macchine di lusso con i soldi delle bollette dell’acqua è, quanto meno, inopportuno?

Nel frattempo i vertici di ASA, ci tranquillizzano: non le abbiamo comprate, sono a noleggio. Ma perché il noleggio è gratis? Che esigenza hanno i dirigenti e quadri di ASA di avere anche un’auto aziendale come ulteriore forma di retribuzioni?

La società dell’acqua ci informa che loro non volevano “macchinoni” di lusso, ma che a seguito di un guasto hanno avuto la fortuna di ricevere in sostituzione auto dal valore commerciale di 100 mila euro.

In verità in ASA, e noi gli crediamo, si accontentano di una DS7 plug-in. Si tratta di un modello che (senza optional) è in vendita a “soli” 54 mila euro. Pare sia proprio una di queste lussuose DS 7 ad essersi “guastata” a maggio e, da lì, è nata una lunga catena di sostituzioni davvero fortunata: prima un’Alfa Romeo Stelvio (57mila euro di partenza), poi sono saliti alla BMW X5 linea sportiva (valore intorno ai 70 mila euro), poi una BMW X6 (prezzo base 95mila euro). E poi? E poi sono arrivato io e la BMW da quasi centomila euro è casualmente sparita per lasciare il posto ad una Peugeot 3008. È un po’ come la favola di cenerentola: finita la magia, la carrozza è tornata ad essere una zucca. E che zucca: è pur sempre una macchina da oltre 40 mila euro.

All’ASA hanno trovato il tempo per parlare con i giornalisti senza contraddittorio eppure non hanno avuto il tempo di trasmettere a me i documenti che gli ho chiesto. Come mai?

Visto che i vertici di ASA “hanno tanta voglia di parlare”, non appena avrò ricevuto i documenti, chiederò la loro audizione in Comune. Lì, però, non potranno fare un monologo senza contraddittorio, ma dovranno rispondere alle mie domande (alle quali ho già le risposte).

In merito alle “minacce di denunciarmi” (vedi ASA ha dato mandato ai propri avvocati di tutelare le ragioni dell’azienda nell’articolo ASA false affermazioni di Perini), io ho le spalle larghe, come tutti quei personaggi che scelgono di denunciare le storture del sistema. Però gli faccio una promessa: a pagare le mie spese legali saranno loro, non i livornesi che pagano le bollette”.

Leggi anche:

Auto aziendali di Asa nel mirino di Perini, Il consigliere vuole vederci chiaro. Asa smentisce le accuse

Vicenda Asa, Perini contrattacca: “una BMW per sostituire una Panda?” (Video)

Asa: “False affermazioni di Perini, non ci sono auto di lusso fra i mezzi aziendali