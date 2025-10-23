Home

23 Ottobre 2025

“Richiesta arresto sindacalisti Usb”, il Prefetto: “non è stata formulata né discussa alcuna richiesta di tal genere”

Livorno 23 ottobre 2025 “Richiesta arresto sindacalisti Usb”, Prefetto e Questore: “non è stata formulata né discussa alcuna richiesta di tal genere”

A seguito del comunicato del sindacato Usb Livorno e quello dell’Autorità di Sistema Portuale pubblicati sulle nostre pagine dove di parlava di una possibile richiesta di arresto per alcuni sindacalisti USB per l’occupazione del Molo Italia che ha impedito l’attracco della nave israeliana Zim, interviene il Prefetto di Livorno anche a nome del Questore chiarendo la questione

“In riferimento a quanto apparso su alcune pagine di social network, si precisa – anche a nome del Questore – che non è mai pervenuta alle Forze dell’Ordine alcuna sollecitazione finalizzata all’arresto di appartenenti a qualsivoglia organizzazione sindacale in relazione ai recenti eventi verificatisi presso il porto di Livorno.

Si chiarisce, altresì, che nel corso dell’incontro svoltosi presso l’Autorità Portuale – cui hanno partecipato il Prefetto, il Questore, rappresentanti del cluster portuale e delle organizzazioni sindacali – non è stata formulata né discussa alcuna richiesta di tal genere.

L’incontro ha avuto come esclusiva finalità quella di confrontarsi costruttivamente sul mantenimento delle attività lavorative e della sicurezza del porto, nel pieno rispetto dei diritti sindacali e delle prerogative di tutte le rappresentanze dei lavoratori”.