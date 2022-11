Home

Sicurezza Aurelia a Stagno, approvato importo lavori e cronoprogramma

17 Novembre 2022

Stagno 17 novembre 2022

Sicurezza Aurelia a Stagno, dopo la manifestazione dei residenti e le scuse dell’assessore, finalmente l’Amministrazione comunale di Collesalvetti ha approvato i lavori dei passaggi pedonali.

Simo arrivati dopo anni a fare dei passi da gigante per porre rimedio ad una situazione pericolosissima dove alcune persone hanno purtroppo perso anche la vita

La Giunta comunale di Collesalvetti ha approvato in data 15 novembre il “Progetto di fattibilità tecnico economica” relativo ai lavori in oggetto: “Messa in sicurezza di n. 3 attraversamenti pedonali sulla Via Aurelia dal Km. 319 +800 al Km. 320 +900 nella frazione di Stagno”

Per la sua realizzazione è previsto un cronoprogramma di 165 giorni

Il progetto è redatto da un professionista esterno all’Amministrazione, l’ Ing. Andrea Cecconi, costuituito dai seguenti elaborati allegati all’atto

Il quadro economico di spesa presunta occorrente per la realizzazione dei tre attraversamenti pedonali:

Importo per forniture, lavori e servizi

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3) € 188 949,00 a ribasso

Importo costi sicurezza

Totale B.1 non soggetto a ribasso € 20 021,00

TOTALE APPALTO (A+B) € 208 970,00

Costi per l’amministrazione ed iva € 71.030.00

Totale costo intervento € 280.000,00

Il cronoprogramma nel dettaglio

La delibera di Giunta approvata

