Stagno, Sicurezza via Aurelia l’Assessore Sara Paoli: “Mi scuso, ritardi accumulati per imprevisti, auspico che i lavori siano realizzati al più presto”

10 Novembre 2022

Collesalvetti (Livorno) 10 novembre 2022

Stagno, Via Aurelia: l’intervento dell’Assessore Sara Paoli

In riferimento a quanto apparso sulla stampa nei giorni scorsi riguardo alla messa in sicurezza di Via Aurelia a Stagno, è intervenuta l’Assessore alla viabilità Sara Paoli.

(Qui i nostri articoli: Viabilità a Stagno, cittadini esasperati chiedono al Prefetto di intervenire e Sicurezza passaggi pedonali a Stagno, Venerdì 11 presidio e manifestazione)

“Purtroppo, a seguito di molteplici imprevisti, la fase di progettazione ha subito notevoli rallentamenti. Ma, nonostante questo, il Comune di Collesalvetti, ha affidato lo scorso 11 agosto la progettazione ad uno studio esterno, in modo da poter proseguire il percorso iniziato con lo stanziamento delle risorse necessarie, per un importo pari ad € 120.000.

Il progetto prevede l’installazione di tre semafori a chiamata presso gli attraversamenti pedonali, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la realizzazione di una adeguata illuminazione dedicata agli attraversamenti e l’installazione di segnalatori di velocità.

Vista l’importanza della messa in sicurezza dell’attraversamento situato all’ingresso della raffineria, ho condiviso, in questi mesi, la causa dei ritardi con le RSU di Eni con le quali ho instaurato un rapporto di collaborazione basato sul dialogo e sul confronto. Ad oggi, infatti, sono in attesa di avere conferma di una data per la presentazione della bozza del progetto che, alla fine del mese di ottobre, abbiamo presentato al Direttore di Eni Pietro Chèrié Lignière e che sarà approvato in Giunta nel corso della prossima settimana. Colgo l’occasione per ringraziare lo stesso Direttore, il quale ha permesso l’apertura di un varco laterale per l’ingresso dei lavoratori.

Mi scuso, pertanto, dei ritardi accumulati auspicando che i lavori siano realizzati al più presto”.

