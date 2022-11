Home

Stagno, ecco com’è il passaggio pedonale sull’Aurelia quando è buio (Video)

15 Novembre 2022

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 15 novembre 2022

La sicurezza stradale sull’Aurelia a Stagno è ultimamente è tornata alla ribalta della cronaca.

Il passaggio pedonale che usano i residenti per attraversare la strada è un pericolo per la loro sicurezza e quello degli automobilisti.

Di recente è stata fatta anche una manifestazione di cittadini che chiedevano la messa in sicurezza del passaggio pedonale e sono arrivate anche le scuse dell’assessore comunale per i ritardi nei lavori.

Quelle che vedete, o meglio non vedete nel video se non quando a pochi metri vengono illuminate dai fari dei veicoli, sono le strisce pedonali sulla via Aurelia.

Basta vedere queste immagini per capire come veramente sia pericoloso attraversarle.

Tra le varie cose lamentate dai residenti anche la mancanza di un cartello riflettente obbligatorio lato mare (la segnaletica quadrata blu indicante il passaggio pedonale), mentre l’altro cartello esistente sul lato opposto esiste ma è nascosto da due alberi

Nonostante quanto scritto sopra, il residente che ci ha inviato il video e che lo commenta lamenta il fatto che; a quattro giorni dalla manifestazione non è ancora stato installato un semplice cartello di segnaletica stradale obbligatorio. Per mettere in sicurezza l’attraversamento ci vorrà ancora del tempo, ma almeno per il cartello poteva essere installato in tempi celeri

Questa la situazione dell’attraversamento pedonale quando il sole lascia il posto al buio

